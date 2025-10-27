Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара"

"Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Начиная с 5 ноября, этот перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы", - говорится в сообщении.