Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары" будут другие авиакомпании - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/angara-863969841.html
Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары" будут другие авиакомпании
Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары" будут другие авиакомпании - 27.10.2025, ПРАЙМ
Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары" будут другие авиакомпании
Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары", у которой Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта, будут другие авиакомпании, сообщило ведомство. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T12:07+0300
2025-10-27T12:07+0300
бизнес
россия
иркутск
забайкалье
чита
росавиация
ираэро
хабаровские авиалинии
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861473459_0:141:2749:1687_1920x0_80_0_0_f33539ae9060b38052f81336c299b3bf.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары", у которой Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта, будут другие авиакомпании, сообщило ведомство. "Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок... Перевозить пассажиров по указанным маршрутам будут другие перевозчики", - говорится в сообщении. "Ираэро" уже выполняет регулярные рейсы по маршрутам из Иркутска в Киренск, Ербогачён, Бодайбо и Чару. Также она начнет выполнять рейсы внутри Забайкалья (Чита – Чара) и Бурятии (из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Таксимо). "Аврора" продолжит перевозки из Хабаровска в Зею и Тынду. "Хабаровские авиалинии" (входят в группу "Аврора") будут выполнят полеты по маршруту Хабаровском – Николаевск-на-Амуре – Охотск. Росавиация с 5 ноября аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на коммерческие перевозки. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.
https://1prime.ru/20251027/angara-863969619.html
иркутск
забайкалье
чита
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861473459_156:0:2593:1828_1920x0_80_0_0_d418305218777b3676fac1e0a9dc1f11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, иркутск, забайкалье, чита, росавиация, ираэро, хабаровские авиалинии, воздушный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, Иркутск, Забайкалье, ЧИТА, Росавиация, Ираэро, Хабаровские авиалинии, Воздушный транспорт
12:07 27.10.2025
 
Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары" будут другие авиакомпании

Перевозить пассажиров "Ангары" после аннулирования сертификата будут другие авиакомпании

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары", у которой Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта, будут другие авиакомпании, сообщило ведомство.
"Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок... Перевозить пассажиров по указанным маршрутам будут другие перевозчики", - говорится в сообщении.
"Ираэро" уже выполняет регулярные рейсы по маршрутам из Иркутска в Киренск, Ербогачён, Бодайбо и Чару. Также она начнет выполнять рейсы внутри Забайкалья (Чита – Чара) и Бурятии (из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Таксимо). "Аврора" продолжит перевозки из Хабаровска в Зею и Тынду. "Хабаровские авиалинии" (входят в группу "Аврора") будут выполнят полеты по маршруту Хабаровском – Николаевск-на-Амуре – Охотск.
Росавиация с 5 ноября аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на коммерческие перевозки. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.
Вертолет Ми-8 авиакомпании Ангара - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Авиакомпания "Ангара" закрыла продажи билетов на рейсы после 1 ноября
11:48
 
БизнесРОССИЯИркутскЗабайкальеЧИТАРосавиацияИраэроХабаровские авиалинииВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала