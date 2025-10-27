https://1prime.ru/20251027/angara-863969841.html

Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары" будут другие авиакомпании

Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары", у которой Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта, будут другие авиакомпании, сообщило ведомство. | 27.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары", у которой Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта, будут другие авиакомпании, сообщило ведомство. "Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок... Перевозить пассажиров по указанным маршрутам будут другие перевозчики", - говорится в сообщении. "Ираэро" уже выполняет регулярные рейсы по маршрутам из Иркутска в Киренск, Ербогачён, Бодайбо и Чару. Также она начнет выполнять рейсы внутри Забайкалья (Чита – Чара) и Бурятии (из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Таксимо). "Аврора" продолжит перевозки из Хабаровска в Зею и Тынду. "Хабаровские авиалинии" (входят в группу "Аврора") будут выполнят полеты по маршруту Хабаровском – Николаевск-на-Амуре – Охотск. Росавиация с 5 ноября аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на коммерческие перевозки. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.

