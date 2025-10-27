https://1prime.ru/20251027/angara-863969841.html
Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары" будут другие авиакомпании
Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары" будут другие авиакомпании - 27.10.2025, ПРАЙМ
Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары" будут другие авиакомпании
Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары", у которой Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта, будут другие авиакомпании, сообщило ведомство. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T12:07+0300
2025-10-27T12:07+0300
2025-10-27T12:07+0300
бизнес
россия
иркутск
забайкалье
чита
росавиация
ираэро
хабаровские авиалинии
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861473459_0:141:2749:1687_1920x0_80_0_0_f33539ae9060b38052f81336c299b3bf.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары", у которой Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта, будут другие авиакомпании, сообщило ведомство. "Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок... Перевозить пассажиров по указанным маршрутам будут другие перевозчики", - говорится в сообщении. "Ираэро" уже выполняет регулярные рейсы по маршрутам из Иркутска в Киренск, Ербогачён, Бодайбо и Чару. Также она начнет выполнять рейсы внутри Забайкалья (Чита – Чара) и Бурятии (из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Таксимо). "Аврора" продолжит перевозки из Хабаровска в Зею и Тынду. "Хабаровские авиалинии" (входят в группу "Аврора") будут выполнят полеты по маршруту Хабаровском – Николаевск-на-Амуре – Охотск. Росавиация с 5 ноября аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на коммерческие перевозки. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.
https://1prime.ru/20251027/angara-863969619.html
иркутск
забайкалье
чита
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861473459_156:0:2593:1828_1920x0_80_0_0_d418305218777b3676fac1e0a9dc1f11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, иркутск, забайкалье, чита, росавиация, ираэро, хабаровские авиалинии, воздушный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, Иркутск, Забайкалье, ЧИТА, Росавиация, Ираэро, Хабаровские авиалинии, Воздушный транспорт
Перевозить пассажиров по маршрутам "Ангары" будут другие авиакомпании
Перевозить пассажиров "Ангары" после аннулирования сертификата будут другие авиакомпании