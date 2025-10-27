https://1prime.ru/20251027/armeniya-863976057.html
В Армении зафиксировали рост экономической активности
В Армении зафиксировали рост экономической активности - 27.10.2025, ПРАЙМ
В Армении зафиксировали рост экономической активности
Показатель экономической активности в Армении за девять месяцев 2025 года вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне спада... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T14:12+0300
2025-10-27T14:12+0300
2025-10-27T14:12+0300
экономика
промышленность
армения
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/77199/89/771998905_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_73de64beda7b6a47445b3ea3c887d420.jpg
ЕРЕВАН, 27 окт - ПРАЙМ. Показатель экономической активности в Армении за девять месяцев 2025 года вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне спада экспорта и промышленного производства, сообщили в статистическом комитете республики. "Показатель экономической активности в январе-сентябре вырос на 7,6%. Производство промышленной продукции сократилось на 5,7%", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте комитета. По данным ведомства, за отчетный период в стране было произведено промышленной продукции на сумму 5,4 миллиарда долларов. Внешнеторговый оборот за три квартала года, как сообщили в ведомстве, составил порядка 14,6 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с девятью месяцами 2024 года на 39,3%. Экспорт составил около 5,7 миллиарда долларов (спад на 46,8%), импорт – 8,9 миллиарда долларов (спад на 33,4%). Объем строительства в январе-сентябре, согласно данным комитета, вырос на 20,7% - до порядка 1,2 миллиарда долларов, оборот торговли увеличился на 3,5% и достиг 12,3 миллиарда долларов, услуг - на 9,9%, до более чем 7,7 миллиарда долларов. Производство электроэнергии выросло на 4,6%. Кроме того, по информации статкомитета, зафиксирован рост на 6% объема валовой продукции сельского хозяйства. Согласно данным статистики, за три квартала 2025 года произведено сельхозпродукции на 1,8 миллиарда долларов. За отчетный период зафиксирована инфляция в 3,3%. Показатель экономической активности (ПЭА) представляет собой агрегированный показатель изменения реального объема выпуска продукции в экономике страны. Он охватывает все виды экономической деятельности и первоначально рассчитывается в среднегодовых ценах предыдущего года, что позволяет определить изменение реального объема выпуска продукции рассматриваемого месяца к предыдущему или соответствующему месяцу предыдущего года, а также создать динамические ряды цепных индексов. В отличие от показателя ВВП, рассчитываемого по методологии национальных счетов, помесячный ПЭА характеризует изменение объемов выпуска товаров и услуг в экономике, а не изменение добавленной стоимости. Кроме того, ПЭА не охватывает чистые налоги на продукты и косвенно измеряемые услуги финансового посредничества.
https://1prime.ru/20251027/tranzit-863961967.html
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77199/89/771998905_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_e3c0a282ccb8b1ed67929f559ab62d83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, армения, бизнес
Экономика, Промышленность, АРМЕНИЯ, Бизнес
В Армении зафиксировали рост экономической активности
ВВП Армении за девять месяцев вырос на 7,6%
ЕРЕВАН, 27 окт - ПРАЙМ. Показатель экономической активности в Армении за девять месяцев 2025 года вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне спада экспорта и промышленного производства, сообщили в статистическом комитете республики.
"Показатель экономической активности в январе-сентябре вырос на 7,6%. Производство промышленной продукции сократилось на 5,7%", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте комитета. По данным ведомства, за отчетный период в стране было произведено промышленной продукции на сумму 5,4 миллиарда долларов.
Внешнеторговый оборот за три квартала года, как сообщили в ведомстве, составил порядка 14,6 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с девятью месяцами 2024 года на 39,3%. Экспорт составил около 5,7 миллиарда долларов (спад на 46,8%), импорт – 8,9 миллиарда долларов (спад на 33,4%).
Объем строительства в январе-сентябре, согласно данным комитета, вырос на 20,7% - до порядка 1,2 миллиарда долларов, оборот торговли увеличился на 3,5% и достиг 12,3 миллиарда долларов, услуг - на 9,9%, до более чем 7,7 миллиарда долларов.
Производство электроэнергии выросло на 4,6%. Кроме того, по информации статкомитета, зафиксирован рост на 6% объема валовой продукции сельского хозяйства. Согласно данным статистики, за три квартала 2025 года произведено сельхозпродукции на 1,8 миллиарда долларов. За отчетный период зафиксирована инфляция в 3,3%.
Показатель экономической активности (ПЭА) представляет собой агрегированный показатель изменения реального объема выпуска продукции в экономике страны. Он охватывает все виды экономической деятельности и первоначально рассчитывается в среднегодовых ценах предыдущего года, что позволяет определить изменение реального объема выпуска продукции рассматриваемого месяца к предыдущему или соответствующему месяцу предыдущего года, а также создать динамические ряды цепных индексов.
В отличие от показателя ВВП, рассчитываемого по методологии национальных счетов, помесячный ПЭА характеризует изменение объемов выпуска товаров и услуг в экономике, а не изменение добавленной стоимости. Кроме того, ПЭА не охватывает чистые налоги на продукты и косвенно измеряемые услуги финансового посредничества.
Армения заявила, что готова обеспечить транзит из Турции в Азербайджан