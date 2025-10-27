https://1prime.ru/20251027/armeniya-863976057.html

В Армении зафиксировали рост экономической активности

В Армении зафиксировали рост экономической активности

ЕРЕВАН, 27 окт - ПРАЙМ. Показатель экономической активности в Армении за девять месяцев 2025 года вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на фоне спада экспорта и промышленного производства, сообщили в статистическом комитете республики. "Показатель экономической активности в январе-сентябре вырос на 7,6%. Производство промышленной продукции сократилось на 5,7%", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте комитета. По данным ведомства, за отчетный период в стране было произведено промышленной продукции на сумму 5,4 миллиарда долларов. Внешнеторговый оборот за три квартала года, как сообщили в ведомстве, составил порядка 14,6 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с девятью месяцами 2024 года на 39,3%. Экспорт составил около 5,7 миллиарда долларов (спад на 46,8%), импорт – 8,9 миллиарда долларов (спад на 33,4%). Объем строительства в январе-сентябре, согласно данным комитета, вырос на 20,7% - до порядка 1,2 миллиарда долларов, оборот торговли увеличился на 3,5% и достиг 12,3 миллиарда долларов, услуг - на 9,9%, до более чем 7,7 миллиарда долларов. Производство электроэнергии выросло на 4,6%. Кроме того, по информации статкомитета, зафиксирован рост на 6% объема валовой продукции сельского хозяйства. Согласно данным статистики, за три квартала 2025 года произведено сельхозпродукции на 1,8 миллиарда долларов. За отчетный период зафиксирована инфляция в 3,3%. Показатель экономической активности (ПЭА) представляет собой агрегированный показатель изменения реального объема выпуска продукции в экономике страны. Он охватывает все виды экономической деятельности и первоначально рассчитывается в среднегодовых ценах предыдущего года, что позволяет определить изменение реального объема выпуска продукции рассматриваемого месяца к предыдущему или соответствующему месяцу предыдущего года, а также создать динамические ряды цепных индексов. В отличие от показателя ВВП, рассчитываемого по методологии национальных счетов, помесячный ПЭА характеризует изменение объемов выпуска товаров и услуг в экономике, а не изменение добавленной стоимости. Кроме того, ПЭА не охватывает чистые налоги на продукты и косвенно измеряемые услуги финансового посредничества.

