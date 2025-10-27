Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.10.2025
Минтранс прорабатывает возобновление авиасообщения с Южной Кореей
Минтранс прорабатывает возобновление авиасообщения с Южной Кореей
2025-10-27T15:44+0300
2025-10-27T15:44+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ прорабатывает вопросы возобновления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей, а также рядом других стран, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Такие варианты в проработке, действительно, есть, но как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверхприоритет", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости в кулуарах большой конференции "Приоритет - технологическое лидерство" о том, обсуждается ли возобновление прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей. Вопрос, добавил он, прорабатывается "в числе прочих". Росавиация сообщала ранее, что в настоящее время Россия имеет прямое авиасообщение с 42 странами.
15:44 27.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ прорабатывает вопросы возобновления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей, а также рядом других стран, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Такие варианты в проработке, действительно, есть, но как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверхприоритет", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости в кулуарах большой конференции "Приоритет - технологическое лидерство" о том, обсуждается ли возобновление прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей.
Вопрос, добавил он, прорабатывается "в числе прочих".
Росавиация сообщала ранее, что в настоящее время Россия имеет прямое авиасообщение с 42 странами.
 
