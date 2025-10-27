https://1prime.ru/20251027/aviasoobschenie-863980917.html
Минтранс прорабатывает возобновление авиасообщения с Южной Кореей
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ прорабатывает вопросы возобновления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей, а также рядом других стран, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Такие варианты в проработке, действительно, есть, но как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверхприоритет", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости в кулуарах большой конференции "Приоритет - технологическое лидерство" о том, обсуждается ли возобновление прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей. Вопрос, добавил он, прорабатывается "в числе прочих". Росавиация сообщала ранее, что в настоящее время Россия имеет прямое авиасообщение с 42 странами.
