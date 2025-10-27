На российской бирже резко подешевел бензин АИ-92

https://1prime.ru/20251027/benzin-863977459.html

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина АИ-92 снижается четвертый торговый день подряд: в понедельник марка подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 3,21% - до 71 757 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Ранее цена на бензин АИ-92 обновляла рекорд шесть торговых дней подряд, однако на прошлой неделе его стоимость отступила от максимумов. Бензин АИ-95 по итогам торговой сессии также подешевел - на 0,03%, до 79 622 рублей за тонну. Всего за прошлую неделю бензин марок АИ-92 и АИ-95 снизился в цене на 0,2% и 0,5% соответственно. Цена на летнее дизельное топливо в понедельник снизилась на 0,75%, до 64 132 рублей за тонну, межсезонное - на 1,03%, до 62 457 рублей. Тонна зимнего сорта подешевела на 0,61% - до 77 309 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) опустилась на 0,23% - до 19 846 рублей за тонну. Мазут подорожал на 1,39% - до 22 748 рублей за тонну. Нефтяные компании на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака в среду доложили, что оптимизируют цепочки поставок и увеличивают производство дизельного топлива и бензина. Кроме того, нефтяники на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, сообщало ранее Минэнерго. В министерстве считают, что это должно позитивно сказаться на стабилизации цен. Тем временем топливные брокеры отмечают срывы сроков поставки топлива по результатам биржевых сделок. Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на чью долю приходится 17% спроса на бирже) обратилась к президенту Петербургской биржи Игорю Артемьеву с просьбой ввести прозрачную систему контроля отгрузок нефтепродуктов и штрафные санкции за ее нарушение, с соответствующим письмом ранее ознакомилось РИА Новости.

