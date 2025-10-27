Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы завершили торги понедельника ростом - 27.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили торги понедельника ростом
2025-10-27T20:41+0300
2025-10-27T20:41+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника ростом на оптимистичных прогнозах корпоративного сектора вокруг экономических перспектив региона, следует из данных торгов и аналитики. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,09% - до 9 653,82 пункта, немецкий DAX - на 0,28%, до 24 308,78 пункта, французский CAC 40 - на 0,16%, до 8 239,18 пункта. "Чистая доля в 25% компаний сохранила оптимизм в отношении развития экономических перспектив в следующем квартале - это больше, чем в предыдущем квартале", - приводит агентство Рейтер данные ежеквартального опроса о доступе предприятий к финансированию (Survey on the Access to Finance of Enterprises). Опрос также показал, что инфляционные ожидания в целом остаются стабильными. При этом компании допускают риск ускорения инфляции и полагают, что рост цен может превысить целевой уровень в 2%, который установил Европейский центральный банк. Помимо этого, участники рынка в понедельник обратили внимание на макростатистические данные. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в октябре увеличился до 88,4 пункта с уровня сентября в 87,7 пункта. Значение оказалось выше прогноза в 87,8 пункта. Также в понедельник международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз долгосрочных рейтингов Франции до негативного со стабильного вследствие "фрагментации политического ландшафта", при этом сами долгосрочные рейтинги эмитента страны в национальной и иностранной валютах остались на уровне "Aa3".
20:41 27.10.2025
 
Фондовые индексы Европы завершили торги понедельника ростом

Фондовые индексы Европы закрылись ростом на оптимизме корпоративного сектора

© flickr.com / jam_90sЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Лондонская фондовая биржа . Архивное фото
© flickr.com / jam_90s
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника ростом на оптимистичных прогнозах корпоративного сектора вокруг экономических перспектив региона, следует из данных торгов и аналитики.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,09% - до 9 653,82 пункта, немецкий DAX - на 0,28%, до 24 308,78 пункта, французский CAC 40 - на 0,16%, до 8 239,18 пункта.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Фондовые индексы США растут в ожидании инвестиций компаний техсектора
19:39
"Чистая доля в 25% компаний сохранила оптимизм в отношении развития экономических перспектив в следующем квартале - это больше, чем в предыдущем квартале", - приводит агентство Рейтер данные ежеквартального опроса о доступе предприятий к финансированию (Survey on the Access to Finance of Enterprises).
Опрос также показал, что инфляционные ожидания в целом остаются стабильными. При этом компании допускают риск ускорения инфляции и полагают, что рост цен может превысить целевой уровень в 2%, который установил Европейский центральный банк.
Помимо этого, участники рынка в понедельник обратили внимание на макростатистические данные. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в октябре увеличился до 88,4 пункта с уровня сентября в 87,7 пункта. Значение оказалось выше прогноза в 87,8 пункта.
Также в понедельник международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз долгосрочных рейтингов Франции до негативного со стабильного вследствие "фрагментации политического ландшафта", при этом сами долгосрочные рейтинги эмитента страны в национальной и иностранной валютах остались на уровне "Aa3".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Российский рынок акций обновил годовые минимумы
19:55
 
