Оверчук ответил на вопрос о возможном вступлении Малайзии в БРИКС
Оверчук ответил на вопрос о возможном вступлении Малайзии в БРИКС
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — ПРАЙМ. Малайзия соответствует критериям БРИКС, предполагающим взаимное уважение и консенсус, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук журналистам на полях Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре. "БРИКС — это объединение суверенных государств, которые строят отношения на основе взаимного уважения и принципа консенсуса. Никто никому ничего не навязывает. Страны обмениваются мнениями по глобальным вопросам и вырабатывают общие подходы к стратегическим темам, формирующим современный мир. В этом смысле Малайзия, безусловно, соответствует критериям БРИКС", - отметил Оверчук, отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным вступление Малайзии в альянс БРИКС в будущем.
