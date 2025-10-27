https://1prime.ru/20251027/briks-863976973.html

Оверчук ответил на вопрос о возможном вступлении Малайзии в БРИКС

Оверчук ответил на вопрос о возможном вступлении Малайзии в БРИКС - 27.10.2025, ПРАЙМ

Оверчук ответил на вопрос о возможном вступлении Малайзии в БРИКС

Малайзия соответствует критериям БРИКС, предполагающим взаимное уважение и консенсус, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук журналистам на полях... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T14:32+0300

2025-10-27T14:32+0300

2025-10-27T14:32+0300

россия

мировая экономика

малайзия

алексей оверчук

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862464638_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aece109db9d243e0c4e4bdd42cca51c9.jpg

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — ПРАЙМ. Малайзия соответствует критериям БРИКС, предполагающим взаимное уважение и консенсус, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук журналистам на полях Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре. "БРИКС — это объединение суверенных государств, которые строят отношения на основе взаимного уважения и принципа консенсуса. Никто никому ничего не навязывает. Страны обмениваются мнениями по глобальным вопросам и вырабатывают общие подходы к стратегическим темам, формирующим современный мир. В этом смысле Малайзия, безусловно, соответствует критериям БРИКС", - отметил Оверчук, отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным вступление Малайзии в альянс БРИКС в будущем.

https://1prime.ru/20251015/peskov-863542006.html

малайзия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, малайзия, алексей оверчук