Оверчук ответил на вопрос о возможном вступлении Малайзии в БРИКС
Оверчук ответил на вопрос о возможном вступлении Малайзии в БРИКС
27.10.2025
Оверчук ответил на вопрос о возможном вступлении Малайзии в БРИКС
Малайзия соответствует критериям БРИКС, предполагающим взаимное уважение и консенсус, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук журналистам на полях... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T14:32+0300
2025-10-27T14:32+0300
россия
мировая экономика
малайзия
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862464638_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aece109db9d243e0c4e4bdd42cca51c9.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — ПРАЙМ. Малайзия соответствует критериям БРИКС, предполагающим взаимное уважение и консенсус, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук журналистам на полях Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре. "БРИКС — это объединение суверенных государств, которые строят отношения на основе взаимного уважения и принципа консенсуса. Никто никому ничего не навязывает. Страны обмениваются мнениями по глобальным вопросам и вырабатывают общие подходы к стратегическим темам, формирующим современный мир. В этом смысле Малайзия, безусловно, соответствует критериям БРИКС", - отметил Оверчук, отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным вступление Малайзии в альянс БРИКС в будущем.
малайзия
14:32 27.10.2025
 
Оверчук ответил на вопрос о возможном вступлении Малайзии в БРИКС

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт — ПРАЙМ. Малайзия соответствует критериям БРИКС, предполагающим взаимное уважение и консенсус, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук журналистам на полях Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре.
"БРИКС — это объединение суверенных государств, которые строят отношения на основе взаимного уважения и принципа консенсуса. Никто никому ничего не навязывает. Страны обмениваются мнениями по глобальным вопросам и вырабатывают общие подходы к стратегическим темам, формирующим современный мир. В этом смысле Малайзия, безусловно, соответствует критериям БРИКС", - отметил Оверчук, отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным вступление Малайзии в альянс БРИКС в будущем.
Песков назвал БРИКС объединением стран, разделяющих общее видение
15 октября, 13:17
 
РОССИЯ Мировая экономика МАЛАЙЗИЯ Алексей Оверчук
 
 
Заголовок открываемого материала