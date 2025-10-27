Politico узнало, зачем Британия хочет заключить "стальной альянс" с ЕС
Politico: Британия хочет заключить стальной альянс с ЕС ради обхода новых пошлин
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании и Северной Ирландии у здания Европарламента в Брюсселе
Флаг Великобритании и Северной Ирландии у здания Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 окт – ПРАЙМ. Великобритания стремится к заключению "западного стального альянса" с Евросоюзом, чтобы уклониться от новых пошлин на сталь, сообщает в понедельник издание Politico со ссылкой на информированные источники.
В начале октября Еврокомиссия предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50% на сталь, ввозимую сверх порога в 18,3 миллиона тонн в год.
"Великобритания стремится сформировать западный альянс с Европейским союзом, чтобы ограничить доминирование Китая на мировом рынке стали… Рассматриваемая идея заключается в формировании Великобританией и ЕС "западного стального альянса" (возможно, с участием Вашингтона), который согласованно выстроит тарифную политику и предоставит членам привилегии в уплате пошлин на торговлю сталью", - пишет издание.
Источник сообщил изданию, что создание "стального клуба" обсуждается уже давно, но теперь идея выглядит более привлекательно. В настоящее время половина экспорта стали Великобритании приходится на Евросоюз, поэтому повышение торговых пошлин представляет большую угрозу для британских производителей, говорится в статье.
В начале октября в объединении британских сталелитейных компаний UK Steel европейские пошлины назвали крупнейшим кризисом, с которым когда-либо сталкивалась сталелитейная промышленность Великобритании, и призвали правительство обеспечить квоты для британских производителей.