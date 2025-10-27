https://1prime.ru/20251027/britaniya-863964923.html

Politico узнало, зачем Британия хочет заключить "стальной альянс" с ЕС

Politico узнало, зачем Британия хочет заключить "стальной альянс" с ЕС - 27.10.2025, ПРАЙМ

Politico узнало, зачем Британия хочет заключить "стальной альянс" с ЕС

27.10.2025

ЛОНДОН, 27 окт – ПРАЙМ. Великобритания стремится к заключению "западного стального альянса" с Евросоюзом, чтобы уклониться от новых пошлин на сталь, сообщает в понедельник издание Politico со ссылкой на информированные источники. В начале октября Еврокомиссия предложила вдвое сократить квоты на импорт стали из стран, не входящих в ЕС, и повысить пошлины с 25% до 50% на сталь, ввозимую сверх порога в 18,3 миллиона тонн в год. "Великобритания стремится сформировать западный альянс с Европейским союзом, чтобы ограничить доминирование Китая на мировом рынке стали… Рассматриваемая идея заключается в формировании Великобританией и ЕС "западного стального альянса" (возможно, с участием Вашингтона), который согласованно выстроит тарифную политику и предоставит членам привилегии в уплате пошлин на торговлю сталью", - пишет издание. Politico отмечает, что подобный альянс поможет Лондону избежать 50-процентных пошлин, введенных Брюсселем, чтобы защитить европейских производителей от конкуренции со стороны Китая. Источник сообщил изданию, что создание "стального клуба" обсуждается уже давно, но теперь идея выглядит более привлекательно. В настоящее время половина экспорта стали Великобритании приходится на Евросоюз, поэтому повышение торговых пошлин представляет большую угрозу для британских производителей, говорится в статье. В начале октября в объединении британских сталелитейных компаний UK Steel европейские пошлины назвали крупнейшим кризисом, с которым когда-либо сталкивалась сталелитейная промышленность Великобритании, и призвали правительство обеспечить квоты для британских производителей.

