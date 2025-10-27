https://1prime.ru/20251027/chizhov-863985869.html

Чижов заявил о возможностях России противостоять блокаде Калининграда

Чижов заявил о возможностях России противостоять блокаде Калининграда

27.10.2025

МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. У России есть дипломатические, экономические и военные возможности противодействовать блокаде Калининграда, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. В воскресенье портал Delfi со ссылкой на пресс-службу президента Литвы Гитанаса Науседы выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство. Издание сообщило, что из-за повторяющихся случаев запуска в Литву метеозондов президент 28 октября созывает межведомственное совещание. В ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня" ведущая напомнила, что страны НАТО на недавних учениях в регионе отрабатывали планы блокирования Калининградской области. Она поинтересовалась у сенатора, какие возможности есть у России противодействовать возможным угрозам со стороны Запада. "Возможностей у нас много. Дипломатические, экономические и военные, безусловно. Понятно, что география сама, она делает Калининградскую область, в известном смысле, уязвимой. Но это география. А российские возможности эту уязвимость нивелируют", - отметил политик. Он подчеркнул, что Россия обсуждала тему Калининграда с Евросоюзом, были выработаны более или менее приемлемые варианты транзита в Калининградскую область через территорию Литвы. "Поэтому, в любом случае нам есть чем ответить и мало им не покажется", - заключил Чижов.

