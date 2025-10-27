https://1prime.ru/20251027/dmitriev-863973152.html
В Кремле назвали визит Дмитриева в США маленьким шагом в долгой дороге
В Кремле назвали визит Дмитриева в США маленьким шагом в долгой дороге
2025-10-27T13:06+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Визит спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США - это маленький шаг в долгой-долгой дороге, здесь нужно большое терпение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Дмитриев с российской делегацией приехал в США в пятницу. Он рассказал, что делегация доносит позицию лидера Российской Федерации Владимира Путина о бессмысленности давления на РФ."Это маленький шаг в долгой-долгой дороге. Ну, как к этому нужно относиться, это очень нужная работа, но здесь нужно, безусловно, большое терпение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
