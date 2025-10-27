Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле назвали визит Дмитриева в США маленьким шагом в долгой дороге - 27.10.2025
Политика
В Кремле назвали визит Дмитриева в США маленьким шагом в долгой дороге
В Кремле назвали визит Дмитриева в США маленьким шагом в долгой дороге - 27.10.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали визит Дмитриева в США маленьким шагом в долгой дороге
Визит спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США - это маленький шаг в... | 27.10.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861515370_0:315:2990:1997_1920x0_80_0_0_043c3fe3426abd4d8d228e0d805367f2.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Визит спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США - это маленький шаг в долгой-долгой дороге, здесь нужно большое терпение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Дмитриев с российской делегацией приехал в США в пятницу. Он рассказал, что делегация доносит позицию лидера Российской Федерации Владимира Путина о бессмысленности давления на РФ."Это маленький шаг в долгой-долгой дороге. Ну, как к этому нужно относиться, это очень нужная работа, но здесь нужно, безусловно, большое терпение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
россия, сша, дмитрий песков, кирилл дмитриев
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Кирилл Дмитриев
13:06 27.10.2025
 
В Кремле назвали визит Дмитриева в США маленьким шагом в долгой дороге

Песков назвал визит Дмитриева в США маленьким шагом в долгой-долгой дороге

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Визит спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США - это маленький шаг в долгой-долгой дороге, здесь нужно большое терпение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитриев с российской делегацией приехал в США в пятницу. Он рассказал, что делегация доносит позицию лидера Российской Федерации Владимира Путина о бессмысленности давления на РФ.
"Это маленький шаг в долгой-долгой дороге. Ну, как к этому нужно относиться, это очень нужная работа, но здесь нужно, безусловно, большое терпение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
 
Политика РОССИЯ США Дмитрий Песков Кирилл Дмитриев
 
 
Заголовок открываемого материала