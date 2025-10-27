https://1prime.ru/20251027/dollar-863986426.html
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет по отношению к иене в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.38 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1637 доллара с 1,1626 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене - до 153,06 иены со 152,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,05% - до 98,9 пункта. Инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 97% аналитиков ждут понижение учетной ставки до 3,75-4% с текущего уровня в 4-4,25%. Рынки также обращают внимание на новости мировой торговли. Днем ранее глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая.
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером
