Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером - 27.10.2025
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером - 27.10.2025, ПРАЙМ
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером
Стоимость доллара снижается к евро и растет по отношению к иене в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T17:48+0300
2025-10-27T17:48+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет по отношению к иене в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.38 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1637 доллара с 1,1626 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене - до 153,06 иены со 152,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,05% - до 98,9 пункта. Инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 97% аналитиков ждут понижение учетной ставки до 3,75-4% с текущего уровня в 4-4,25%. Рынки также обращают внимание на новости мировой торговли. Днем ранее глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая.
17:48 27.10.2025
 
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером

Стоимость доллара снижается к евро и растет по отношению к иене в понедельник вечером

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет по отношению к иене в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.38 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1637 доллара с 1,1626 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене - до 153,06 иены со 152,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,05% - до 98,9 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 97% аналитиков ждут понижение учетной ставки до 3,75-4% с текущего уровня в 4-4,25%.
Рынки также обращают внимание на новости мировой торговли. Днем ранее глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая.
Стали известны официальные курсы валют на вторник
Заголовок открываемого материала