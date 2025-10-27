Китайский премьер заявил о росте нестабильности в экономике Восточной Азии

https://1prime.ru/20251027/ekonomika-863969359.html

ПЕКИН, 27 окт – ПРАЙМ. Экономика Восточной Азии развивается, однако из-за сложных изменений в мире сталкивается с растущими вызовами, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Цян на 28-й встрече лидеров АСЕАН — Китая, Японии и Южной Кореи, которая проходит в Куала-Лумпуре. "За последний год сотрудничество АСЕАН с Китаем, Японией и Южной Кореей сохраняло общую положительную динамику, демонстрируя устойчивость и жизнеспособность экономики Восточной Азии. Однако под влиянием сложных изменений в международной торгово-экономической структуре, экономика Восточной Азии сталкивается с растущими трудностями и вызовами, а нестабильность и неопределенность развития заметно возросли", - заявил Ли Цян, слова которого приводит агентство Синьхуа. Также он сообщил, что в течение последних нескольких десятилетий Восточная Азия неизменно являлась регионом с самыми быстрыми темпами экономического роста, создавая одно "экономическое чудо" за другим, что вдохновляет и вызывает гордость. Ли Цян заявил о готовности Китая укреплять сопряжение стратегий развития со всеми сторонами, поддерживать открытость и сотрудничество, постоянно раскрывать экономический потенциал и открывать более широкие возможности для развития.

