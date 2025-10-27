https://1prime.ru/20251027/ekonomika-863989390.html

Рост кредита экономике в сентябре замедлился

Рост кредита экономике в сентябре замедлился - 27.10.2025, ПРАЙМ

Рост кредита экономике в сентябре замедлился

27.10.2025

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Рост кредита экономике в сентябре 2025 года замедлился после локального ускорения в июле-августе, говорится в материале Банка России "Кредит экономике и денежная масса". "Рост кредита экономике в сентябре 2025 года замедлился после локального ускорения в июле-августе, когда проявилось влияние смягчения денежно-кредитной политики", - сообщается там. В результате месячный темп прироста требований к экономике снизился до 0,7% после 1,8% в августе, годовой – до 9,3% после 10,1% соответственно. Основной вклад в замедление роста кредита экономике внесло снижение темпов корпоративного кредитования: по итогам сентября общие требования к нефинансовым и финансовым организациям приросли на 0,7% после 2,1% в августе. "Это было связано с погашением обязательств по начисленным процентам в конце квартала", - следует из материала. Более того, динамика розничного кредитования также оставалась положительной в сентябре. Требования к населению возросли на 0,5% после 0,8% в августе, в первую очередь за счет ипотеки. Вместе с тем годовой темп прироста остался в отрицательной области. Отмечается, что объем наличных денег в обращении незначительно возрос за сентябрь, но их доля в денежной массе осталась вблизи исторических минимумов. Вклад рублевых средств населения и организаций в рост денежной массы снизился. "Одновременно значительно увеличились средства организаций на срочных валютных депозитах, преимущественно у компаний-экспортеров", - заключается в материале ЦБ РФ.

