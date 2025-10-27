Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в этом году экспортировала продукцию АПК на 28,6 миллиарда долларов - 27.10.2025, ПРАЙМ
Россия в этом году экспортировала продукцию АПК на 28,6 миллиарда долларов
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия в этом году экспортировала продукцию АПК на 28,6 миллиарда долларов, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Как я сказала, по экспорту сейчас текущие цифры у нас эквивалентны 28,6 миллиарда долларов. У нас растут все основные позиции переработки", - сказала Лут в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме. Она добавила, что активно растет экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью. По ее словам, начали расти по экспорту молочная группа, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и виноградные вина.
15:29 27.10.2025
 
Россия в этом году экспортировала продукцию АПК на 28,6 миллиарда долларов

© РИА Новости . Виталий Аньков
Судно с зерном в торговом порту. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия в этом году экспортировала продукцию АПК на 28,6 миллиарда долларов, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Как я сказала, по экспорту сейчас текущие цифры у нас эквивалентны 28,6 миллиарда долларов. У нас растут все основные позиции переработки", - сказала Лут в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Она добавила, что активно растет экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью. По ее словам, начали расти по экспорту молочная группа, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и виноградные вина.
Уборка пшеницы
Россия по итогам года соберет 135 миллионов тонн зерна
13:39
 
