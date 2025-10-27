https://1prime.ru/20251027/eksport-863979703.html

Россия в этом году экспортировала продукцию АПК на 28,6 миллиарда долларов

Россия в этом году экспортировала продукцию АПК на 28,6 миллиарда долларов - 27.10.2025, ПРАЙМ

Россия в этом году экспортировала продукцию АПК на 28,6 миллиарда долларов

Россия в этом году экспортировала продукцию АПК на 28,6 миллиарда долларов, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T15:29+0300

2025-10-27T15:29+0300

2025-10-27T15:29+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

рф

оксана лут

минсельхоз

единая россия

госдума

экспорт

агропромышленный комплекс

https://cdnn.1prime.ru/img/83969/49/839694919_0:119:3221:1930_1920x0_80_0_0_3e661cc3e1b22fe5a60b2ca6072e9e02.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия в этом году экспортировала продукцию АПК на 28,6 миллиарда долларов, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Как я сказала, по экспорту сейчас текущие цифры у нас эквивалентны 28,6 миллиарда долларов. У нас растут все основные позиции переработки", - сказала Лут в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме. Она добавила, что активно растет экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью. По ее словам, начали расти по экспорту молочная группа, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и виноградные вина.

https://1prime.ru/20251027/zerno-863974674.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, оксана лут, минсельхоз, единая россия, госдума, экспорт, агропромышленный комплекс, агропродукция