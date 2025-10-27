https://1prime.ru/20251027/eksport-863979703.html
Россия в этом году экспортировала продукцию АПК на 28,6 миллиарда долларов
2025-10-27T15:29+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия в этом году экспортировала продукцию АПК на 28,6 миллиарда долларов, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Как я сказала, по экспорту сейчас текущие цифры у нас эквивалентны 28,6 миллиарда долларов. У нас растут все основные позиции переработки", - сказала Лут в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме. Она добавила, что активно растет экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью. По ее словам, начали расти по экспорту молочная группа, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и виноградные вина.
