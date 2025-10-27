https://1prime.ru/20251027/energetiki-863979119.html
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков - 27.10.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T15:19+0300
2025-10-27T15:19+0300
2025-10-27T15:21+0300
владимир путин
реклама
торговля
энергетические напитки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860714881_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_1d0a1be950c091fd2aeb0731263a0968.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает, что реклама этих напитков в каждом случае должна сопровождаться таким предупреждением, и устанавливает требования к его размеру и продолжительности. Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства). Также реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
https://1prime.ru/20250607/putin--858294169.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860714881_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_84338fb6b970e9d2d0d6a3a60ea1f448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реклама, торговля, энергетические напитки, россия
Владимир Путин, реклама, торговля, энергетические напитки, РОССИЯ
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков
Путин подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе о вреде энергетиков
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает, что реклама этих напитков в каждом случае должна сопровождаться таким предупреждением, и устанавливает требования к его размеру и продолжительности.
Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства).
Также реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Путин одобрил штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям