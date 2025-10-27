https://1prime.ru/20251027/energetiki-863979119.html

Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков

2025-10-27T15:19+0300

2025-10-27T15:19+0300

2025-10-27T15:21+0300

владимир путин

реклама

торговля

энергетические напитки

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860714881_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_1d0a1be950c091fd2aeb0731263a0968.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает, что реклама этих напитков в каждом случае должна сопровождаться таким предупреждением, и устанавливает требования к его размеру и продолжительности. Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства). Также реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

2025

владимир путин, реклама, торговля, энергетические напитки, россия