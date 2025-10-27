Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/energetiki-863979119.html
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков - 27.10.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T15:19+0300
2025-10-27T15:21+0300
владимир путин
реклама
торговля
энергетические напитки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860714881_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_1d0a1be950c091fd2aeb0731263a0968.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает, что реклама этих напитков в каждом случае должна сопровождаться таким предупреждением, и устанавливает требования к его размеру и продолжительности. Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства). Также реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
https://1prime.ru/20250607/putin--858294169.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860714881_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_84338fb6b970e9d2d0d6a3a60ea1f448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, реклама, торговля, энергетические напитки, россия
Владимир Путин, реклама, торговля, энергетические напитки, РОССИЯ
15:19 27.10.2025 (обновлено: 15:21 27.10.2025)
 
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков

Путин подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе о вреде энергетиков

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает, что реклама этих напитков в каждом случае должна сопровождаться таким предупреждением, и устанавливает требования к его размеру и продолжительности.
Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства).
Также реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Продажа энергетических напитков - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
Путин одобрил штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
7 июня, 12:25
 
Владимир Путинрекламаторговляэнергетические напиткиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала