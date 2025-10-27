https://1prime.ru/20251027/energoseti-863974485.html

ЕК представит план по улучшению совместимости энергосетей стран ЕС

27.10.2025

ЕК представит план по улучшению совместимости энергосетей стран ЕС

Еврокомиссия до конца 2025 года представит свой план по улучшению совместимости энергосетей стран Евросоюза, сказал на пресс-конференции в Румынии еврокомиссар...

БРЮССЕЛЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Еврокомиссия до конца 2025 года представит свой план по улучшению совместимости энергосетей стран Евросоюза, сказал на пресс-конференции в Румынии еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Я до конца года представлю план по улучшению взаимодействия и совместимости энергосетей. Это позволит снизить стоимость энергии, в частности, для потребителей на востоке и юге ЕС", - сказал он. По словам еврокомиссара, ЕК в своем проекте многолетнего бюджета ЕС на период с 2027 года предусмотрела пятикратное увеличение расходов (с 6 миллиардов евро до 30 миллиардов евро) на обеспечение такой совместимости и расширение сетей.

