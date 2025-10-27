https://1prime.ru/20251027/energoseti-863974485.html
ЕК представит план по улучшению совместимости энергосетей стран ЕС
2025-10-27T13:33+0300
энергетика
румыния
ес
ек
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Еврокомиссия до конца 2025 года представит свой план по улучшению совместимости энергосетей стран Евросоюза, сказал на пресс-конференции в Румынии еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Я до конца года представлю план по улучшению взаимодействия и совместимости энергосетей. Это позволит снизить стоимость энергии, в частности, для потребителей на востоке и юге ЕС", - сказал он. По словам еврокомиссара, ЕК в своем проекте многолетнего бюджета ЕС на период с 2027 года предусмотрела пятикратное увеличение расходов (с 6 миллиардов евро до 30 миллиардов евро) на обеспечение такой совместимости и расширение сетей.
