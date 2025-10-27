Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК представит план по улучшению совместимости энергосетей стран ЕС - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251027/energoseti-863974485.html
ЕК представит план по улучшению совместимости энергосетей стран ЕС
ЕК представит план по улучшению совместимости энергосетей стран ЕС - 27.10.2025, ПРАЙМ
ЕК представит план по улучшению совместимости энергосетей стран ЕС
Еврокомиссия до конца 2025 года представит свой план по улучшению совместимости энергосетей стран Евросоюза, сказал на пресс-конференции в Румынии еврокомиссар... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T13:33+0300
2025-10-27T13:33+0300
энергетика
румыния
ес
ек
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Еврокомиссия до конца 2025 года представит свой план по улучшению совместимости энергосетей стран Евросоюза, сказал на пресс-конференции в Румынии еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Я до конца года представлю план по улучшению взаимодействия и совместимости энергосетей. Это позволит снизить стоимость энергии, в частности, для потребителей на востоке и юге ЕС", - сказал он. По словам еврокомиссара, ЕК в своем проекте многолетнего бюджета ЕС на период с 2027 года предусмотрела пятикратное увеличение расходов (с 6 миллиардов евро до 30 миллиардов евро) на обеспечение такой совместимости и расширение сетей.
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
румыния, ес, ек, мировая экономика
Энергетика, РУМЫНИЯ, ЕС, ЕК, Мировая экономика
13:33 27.10.2025
 
ЕК представит план по улучшению совместимости энергосетей стран ЕС

ЕК до конца года представит план по улучшению совместимости энергосетей ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Еврокомиссия до конца 2025 года представит свой план по улучшению совместимости энергосетей стран Евросоюза, сказал на пресс-конференции в Румынии еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"Я до конца года представлю план по улучшению взаимодействия и совместимости энергосетей. Это позволит снизить стоимость энергии, в частности, для потребителей на востоке и юге ЕС", - сказал он.
По словам еврокомиссара, ЕК в своем проекте многолетнего бюджета ЕС на период с 2027 года предусмотрела пятикратное увеличение расходов (с 6 миллиардов евро до 30 миллиардов евро) на обеспечение такой совместимости и расширение сетей.
 
ЭнергетикаРУМЫНИЯЕСЕКМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала