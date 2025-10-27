https://1prime.ru/20251027/evro-863960311.html
Евро торгуется умеренным понижением к доллару
Курс евро к доллару открывает неделю умеренным понижением в ожидании данных об индексе делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. | 27.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару открывает неделю умеренным понижением в ожидании данных об индексе делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару опускается до 1,1622 доллара с 1,1626 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время растёт до 153,24 иены с уровня прошлого закрытия в 152,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,04%, до 98,99 пункта. Позднее в понедельник планируется выход данных об индексе делового климата в Германии исследовательского института IFO. Ожидается, что его значение чуть увеличилось - до 87,8 пункта с уровня сентября в 87,7 пункта. Затем также пройдут октябрьские заседания мировых финансовых регуляторов. Так, в среду станут известны решения Федеральной резервной системы США, в четверг - центробанка Японии и Европейского центрального банка.
