https://1prime.ru/20251027/evro-863960311.html

Евро торгуется умеренным понижением к доллару

Евро торгуется умеренным понижением к доллару - 27.10.2025, ПРАЙМ

Евро торгуется умеренным понижением к доллару

Курс евро к доллару открывает неделю умеренным понижением в ожидании данных об индексе делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T08:31+0300

2025-10-27T08:31+0300

2025-10-27T08:31+0300

курс евро к доллару сша

рынок

торги

германия

сша

япония

ifo

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863960158_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_113165edd565a88e993f7198f8bfd15f.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару открывает неделю умеренным понижением в ожидании данных об индексе делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару опускается до 1,1622 доллара с 1,1626 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время растёт до 153,24 иены с уровня прошлого закрытия в 152,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,04%, до 98,99 пункта. Позднее в понедельник планируется выход данных об индексе делового климата в Германии исследовательского института IFO. Ожидается, что его значение чуть увеличилось - до 87,8 пункта с уровня сентября в 87,7 пункта. Затем также пройдут октябрьские заседания мировых финансовых регуляторов. Так, в среду станут известны решения Федеральной резервной системы США, в четверг - центробанка Японии и Европейского центрального банка.

германия

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, германия, сша, япония, ifo, финансы