Евро торгуется умеренным понижением к доллару - 27.10.2025, ПРАЙМ
Курс евро к доллару США
Евро торгуется умеренным понижением к доллару
Евро торгуется умеренным понижением к доллару
Курс евро к доллару открывает неделю умеренным понижением в ожидании данных об индексе делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T08:31+0300
2025-10-27T08:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863960158_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_113165edd565a88e993f7198f8bfd15f.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару открывает неделю умеренным понижением в ожидании данных об индексе делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару опускается до 1,1622 доллара с 1,1626 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время растёт до 153,24 иены с уровня прошлого закрытия в 152,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,04%, до 98,99 пункта. Позднее в понедельник планируется выход данных об индексе делового климата в Германии исследовательского института IFO. Ожидается, что его значение чуть увеличилось - до 87,8 пункта с уровня сентября в 87,7 пункта. Затем также пройдут октябрьские заседания мировых финансовых регуляторов. Так, в среду станут известны решения Федеральной резервной системы США, в четверг - центробанка Японии и Европейского центрального банка.
Евро торгуется умеренным понижением к доллару

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару открывает неделю умеренным понижением в ожидании данных об индексе делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару опускается до 1,1622 доллара с 1,1626 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене в то же время растёт до 153,24 иены с уровня прошлого закрытия в 152,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,04%, до 98,99 пункта.
Позднее в понедельник планируется выход данных об индексе делового климата в Германии исследовательского института IFO. Ожидается, что его значение чуть увеличилось - до 87,8 пункта с уровня сентября в 87,7 пункта.
Затем также пройдут октябрьские заседания мировых финансовых регуляторов. Так, в среду станут известны решения Федеральной резервной системы США, в четверг - центробанка Японии и Европейского центрального банка.
 
Заголовок открываемого материала