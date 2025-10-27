https://1prime.ru/20251027/evro-863974131.html

Евро вырос к доллару на статистике из Германии

Евро вырос к доллару на статистике из Германии - 27.10.2025, ПРАЙМ

Евро вырос к доллару на статистике из Германии

Курс евро к доллару днем перешёл к росту после публикации статистических данных из Германии - в частности, деловой климат улучшился значительно сильнее... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T13:25+0300

2025-10-27T13:25+0300

2025-10-27T13:25+0300

курс евро к доллару сша

рынок

германия

сша

япония

скотт бессент

ifo

https://cdnn.1prime.ru/img/82700/84/827008474_0:255:3077:1985_1920x0_80_0_0_49cede81e1d04e98f421550582e34775.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару днем перешёл к росту после публикации статистических данных из Германии - в частности, деловой климат улучшился значительно сильнее ожиданий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.04 мск курс евро к доллару поднимается до 1,1638 доллара с 1,1626 доллара за евро на прошлом закрытии. Утром евро чуть дешевел к американской валюте. Курс доллара к иене в то снижается до 152,76 иены со 152,87 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,13%, до 98,82 пункта. Индекс делового климата в Германии в октябре увеличился до 88,4 пункта с уровня сентября в 87,7 пункта, сообщил исследовательский институт IFO. Значение оказалось выше прогноза в 87,8 пункта. Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии поднялся до самого высокого показателя с февраля 2022 года и составил 91,6 пункта при прогнозе в 89,1 пункта. А вот индекс текущей экономической ситуации в стране сократился до 85,3 пункта с 85,7 пункта месяцем ранее при прогнозе в 86 пунктов. Внимание трейдеров сосредоточено вокруг запланированных на неделе заседаний крупных мировых финансовых регуляторов. В частности, по данным CME Group, порядка 97% аналитиков ожидают снижения учётной ставки в США в среду до 3,75-4% с текущей отметки в 4-4,25%. Заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанка Японии запланированы на четверг. Согласно прогнозу аналитиков, оба регулятора сохранят учетные ставки на текущих уровнях - 2,15% и около 0,5% соответственно. Рынки также обращают внимание на новости мировой торговли. Днем ранее глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая.

https://1prime.ru/20251027/germaniya-863973519.html

германия

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, германия, сша, япония, скотт бессент, ifo