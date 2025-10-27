Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евро вырос к доллару на статистике из Германии - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс евро к доллару США
https://1prime.ru/20251027/evro-863974131.html
Евро вырос к доллару на статистике из Германии
Евро вырос к доллару на статистике из Германии - 27.10.2025, ПРАЙМ
Евро вырос к доллару на статистике из Германии
Курс евро к доллару днем перешёл к росту после публикации статистических данных из Германии - в частности, деловой климат улучшился значительно сильнее... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T13:25+0300
2025-10-27T13:25+0300
курс евро к доллару сша
рынок
германия
сша
япония
скотт бессент
ifo
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/84/827008474_0:255:3077:1985_1920x0_80_0_0_49cede81e1d04e98f421550582e34775.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару днем перешёл к росту после публикации статистических данных из Германии - в частности, деловой климат улучшился значительно сильнее ожиданий, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.04 мск курс евро к доллару поднимается до 1,1638 доллара с 1,1626 доллара за евро на прошлом закрытии. Утром евро чуть дешевел к американской валюте. Курс доллара к иене в то снижается до 152,76 иены со 152,87 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,13%, до 98,82 пункта. Индекс делового климата в Германии в октябре увеличился до 88,4 пункта с уровня сентября в 87,7 пункта, сообщил исследовательский институт IFO. Значение оказалось выше прогноза в 87,8 пункта. Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии поднялся до самого высокого показателя с февраля 2022 года и составил 91,6 пункта при прогнозе в 89,1 пункта. А вот индекс текущей экономической ситуации в стране сократился до 85,3 пункта с 85,7 пункта месяцем ранее при прогнозе в 86 пунктов. Внимание трейдеров сосредоточено вокруг запланированных на неделе заседаний крупных мировых финансовых регуляторов. В частности, по данным CME Group, порядка 97% аналитиков ожидают снижения учётной ставки в США в среду до 3,75-4% с текущей отметки в 4-4,25%. Заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанка Японии запланированы на четверг. Согласно прогнозу аналитиков, оба регулятора сохранят учетные ставки на текущих уровнях - 2,15% и около 0,5% соответственно. Рынки также обращают внимание на новости мировой торговли. Днем ранее глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая.
https://1prime.ru/20251027/germaniya-863973519.html
германия
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/84/827008474_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e07943d5503a2702646461a2c6a9267f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, германия, сша, япония, скотт бессент, ifo
Курс евро к доллару США, Рынок, ГЕРМАНИЯ, США, ЯПОНИЯ, Скотт Бессент, IFO
13:25 27.10.2025
 
Евро вырос к доллару на статистике из Германии

Курс евро к доллару перешел к росту на статистике о деловом климате в Германии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару днем перешёл к росту после публикации статистических данных из Германии - в частности, деловой климат улучшился значительно сильнее ожиданий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.04 мск курс евро к доллару поднимается до 1,1638 доллара с 1,1626 доллара за евро на прошлом закрытии. Утром евро чуть дешевел к американской валюте.
Флаг Германии на здании рейхстага
Индекс делового климата в Германии вырос до 88,4 пункта
13:18
Курс доллара к иене в то снижается до 152,76 иены со 152,87 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,13%, до 98,82 пункта.
Индекс делового климата в Германии в октябре увеличился до 88,4 пункта с уровня сентября в 87,7 пункта, сообщил исследовательский институт IFO. Значение оказалось выше прогноза в 87,8 пункта.
Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии поднялся до самого высокого показателя с февраля 2022 года и составил 91,6 пункта при прогнозе в 89,1 пункта. А вот индекс текущей экономической ситуации в стране сократился до 85,3 пункта с 85,7 пункта месяцем ранее при прогнозе в 86 пунктов.
Внимание трейдеров сосредоточено вокруг запланированных на неделе заседаний крупных мировых финансовых регуляторов. В частности, по данным CME Group, порядка 97% аналитиков ожидают снижения учётной ставки в США в среду до 3,75-4% с текущей отметки в 4-4,25%.
Заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и центробанка Японии запланированы на четверг. Согласно прогнозу аналитиков, оба регулятора сохранят учетные ставки на текущих уровнях - 2,15% и около 0,5% соответственно.
Рынки также обращают внимание на новости мировой торговли. Днем ранее глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая.
 
Курс евро к доллару СШАРынокГЕРМАНИЯСШАЯПОНИЯСкотт БессентIFO
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала