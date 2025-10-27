https://1prime.ru/20251027/finljandija-863956707.html
В Финляндии выявили более 50 нарушений российско-финской границы
В Финляндии выявили более 50 нарушений российско-финской границы - 27.10.2025, ПРАЙМ
В Финляндии выявили более 50 нарушений российско-финской границы
Сотрудники пограничной службы Юго-Восточной Финляндии выявили более 50 нарушений русско-финской границы за лето 2025 года, совершенные в том числе и для того,... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T02:49+0300
2025-10-27T02:49+0300
2025-10-27T02:49+0300
бизнес
общество
экономика
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863956707.jpg?1761522570
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Сотрудники пограничной службы Юго-Восточной Финляндии выявили более 50 нарушений русско-финской границы за лето 2025 года, совершенные в том числе и для того, чтобы сфотографироваться на фоне заграждения, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Туристы приходят посмотреть на ограду (на восточной границе Финляндии - ред.) и фотографируются рядом с ней. Часто это происходит в пограничной зоне, куда нельзя заходить без специального разрешения... Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии летом 2025 года зафиксировала более 50 мелких нарушений границы", - говорится в публикации на сайте Yle.
Отмечается, что частые нарушители - это иностранные туристы, отдыхающие в Финляндии. Обычно за подобное мелкое нарушение выписывается штраф.
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , финляндия
Бизнес, Общество , Экономика, ФИНЛЯНДИЯ
В Финляндии выявили более 50 нарушений российско-финской границы
le: пограничники Финляндии выявили более 50 нарушений русско-финской границы
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Сотрудники пограничной службы Юго-Восточной Финляндии выявили более 50 нарушений русско-финской границы за лето 2025 года, совершенные в том числе и для того, чтобы сфотографироваться на фоне заграждения, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Туристы приходят посмотреть на ограду (на восточной границе Финляндии - ред.) и фотографируются рядом с ней. Часто это происходит в пограничной зоне, куда нельзя заходить без специального разрешения... Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии летом 2025 года зафиксировала более 50 мелких нарушений границы", - говорится в публикации на сайте Yle.
Отмечается, что частые нарушители - это иностранные туристы, отдыхающие в Финляндии. Обычно за подобное мелкое нарушение выписывается штраф.