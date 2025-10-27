Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии выявили более 50 нарушений российско-финской границы - 27.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Сотрудники пограничной службы Юго-Восточной Финляндии выявили более 50 нарушений русско-финской границы за лето 2025 года, совершенные в том числе и для того, чтобы сфотографироваться на фоне заграждения, сообщает телерадиовещатель Yle. "Туристы приходят посмотреть на ограду (на восточной границе Финляндии - ред.) и фотографируются рядом с ней. Часто это происходит в пограничной зоне, куда нельзя заходить без специального разрешения... Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии летом 2025 года зафиксировала более 50 мелких нарушений границы", - говорится в публикации на сайте Yle. Отмечается, что частые нарушители - это иностранные туристы, отдыхающие в Финляндии. Обычно за подобное мелкое нарушение выписывается штраф.
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Сотрудники пограничной службы Юго-Восточной Финляндии выявили более 50 нарушений русско-финской границы за лето 2025 года, совершенные в том числе и для того, чтобы сфотографироваться на фоне заграждения, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Туристы приходят посмотреть на ограду (на восточной границе Финляндии - ред.) и фотографируются рядом с ней. Часто это происходит в пограничной зоне, куда нельзя заходить без специального разрешения... Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии летом 2025 года зафиксировала более 50 мелких нарушений границы", - говорится в публикации на сайте Yle.
Отмечается, что частые нарушители - это иностранные туристы, отдыхающие в Финляндии. Обычно за подобное мелкое нарушение выписывается штраф.
 
