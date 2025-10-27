МЭА ожидает замедления роста спроса на газ в 2025 году до менее 1%
МЭА ожидает замедления роста спроса на газ в мире до менее 1% в 2025 году
Участок магистрального газопровода. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает замедления роста мирового спроса на газ в 2025 году до менее 1% с 2,8% в прошлом году на фоне более высоких цен и неопределенности в макроэкономике, следует из доклада агентства "Газ 2025. Анализ и прогнозы до 2030 года".
"По прогнозам, в течение всего 2025 года рост мирового спроса на газ замедлится с 2,8% в 2024 году до уровня ниже 1% в 2025 году. Ожидается, что спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится менее чем на 1% с 2024 года, что является самым слабым ростом с 2022 года", - говорится в докладе.
По предварительным данным, спрос на газ в первых трех кварталах 2025 года вырос лишь на 0,5% в основном за счет Европы и Северной Америки. "Более высокие цены на природный газ в сочетании с возросшей макроэкономической неопределенностью и ограниченным предложением негативно сказались на потреблении природного газа", - отмечается в докладе.
МЭА ожидает, что в Северной Америке спрос на газ в 2025 году вырастет примерно на 0,5%, в Центральной и Южной Америке - останется на прежнем уровне, а в Европе - увеличится на 3%. Совокупный спрос на газ в Африке и на Ближнем Востоке, по прогнозам, увеличится на 2%, а в Евразии - снизится на 1,5%.
В 2026 году, как прогнозирует МЭА, спрос на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится на 5%, в Северной Америке - на 0,5%. В Центральной и Южной Америке же спрос уменьшится на 1,5%, а в Европе - на 2%, преимущественно за счет развития возобновляемой энергетики. В Евразии ожидается рост спроса на 3% при возвращении к среднегодовым погодным условиям. В Африке и на Ближнем Востоке, по прогнозам, спрос также вырастет на 3%.
По оценкам МЭА, из-за снижения поставок российского и норвежского газа по трубе, высокого потребления газа и более строгих требований к заполнению хранилищ импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу вырастет по итогам года на 20%, до нового рекорда. При этом, как ожидает агентство, в 2026 году будет снижение закупок почти на 5% на фоне более низкого спроса и роста поставок из Норвегии по трубе.