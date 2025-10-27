https://1prime.ru/20251027/gaz-863992922.html
Цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 2%
Цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 2% - 27.10.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 2%
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 2% - до 377 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T20:37+0300
2025-10-27T20:37+0300
2025-10-27T20:37+0300
газ
торги
европа
нидерланды
ice
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/18/834881819_0:0:3368:1895_1920x0_80_0_0_88e1ac520098ed9b6f5df9f0b3501f14.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 2% - до 377 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 381,4 доллара (-0,8%). Ценовой максимум составил 382,3 доллара (-0,6%), ценовой минимум - 375,3 доллара (-2,4%). Последние фьючерсы торговались по 376,7 доллара (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 384,6 доллара за тысячу кубометров. При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20251027/gaz-863984816.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/18/834881819_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_cd51b44532bac5f59037504bc287b6f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ice, энергетика
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE, энергетика
Цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника снизились на 2%
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2% по итогам торгов понедельника