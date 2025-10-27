Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проекты о совершенствовании трудовых гарантий для женщин - 27.10.2025
В Госдуму внесут проекты о совершенствовании трудовых гарантий для женщин
В Госдуму внесут проекты о совершенствовании трудовых гарантий для женщин - 27.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проекты о совершенствовании трудовых гарантий для женщин
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на... | 27.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на совершенствование трудовых гарантий для женщин и семей с детьми, в частности, одним из проектов предлагается установить запрет на испытательный срок для женщин с маленькими детьми, документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 70 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается расширить действующий запрет устанавливать испытательный срок для женщин с малолетними детьми", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В настоящее время такой запрет закреплен в законодательстве и действует в отношении материей, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Законопроектом предлагается распространить данную гарантию на женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. Другим законопроектом предлагается увеличить с 14 до 16 лет предельный возраст детей, для родителей которых работодатель обязан установить неполное рабочее время, если они за этим к нему обратятся. Действие проектируемой нормы будет распространяться на одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до шестнадцати лет. По мнению Нилова, расширение права родителя (опекуна, попечителя) ребенка указанной возрастной группы на установление режима неполного рабочего времени будет способствовать достижению баланса между профессиональными обязанностями работника и его семейной жизнью. Также глава думского комитета внесет в Госдуму законопроект о повышении возраста ребёнка (с 14 до 16 лет), одинокого родителя или опекуна которого можно привлекать к сверхурочной работе только с его письменного согласия. В сопроводительных документах к этому проекту политик отметил, что подростки в возрасте от 14 до 16 лет нуждаются в поддержке и особом внимании со стороны родителей, поскольку именно в этот период происходит формирование их личности и профессиональных навыков, сдача всевозможных экзаменов, а также подготовка и переход к дальнейшему этапу обучения. Нилов добавил, что активное участие родителей в жизни детей является ключевым фактором для успешной социализации и обеспечения благополучия несовершеннолетних.
01:22 27.10.2025 (обновлено: 01:34 27.10.2025)
 
В Госдуму внесут проекты о совершенствовании трудовых гарантий для женщин

Нилов предложил запретить испытательный срока для женщин с маленькими детьми

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в палату парламента пакет законопроектов, которые направлены на совершенствование трудовых гарантий для женщин и семей с детьми, в частности, одним из проектов предлагается установить запрет на испытательный срок для женщин с маленькими детьми, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 70 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается расширить действующий запрет устанавливать испытательный срок для женщин с малолетними детьми", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время такой запрет закреплен в законодательстве и действует в отношении материей, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Законопроектом предлагается распространить данную гарантию на женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет.
Другим законопроектом предлагается увеличить с 14 до 16 лет предельный возраст детей, для родителей которых работодатель обязан установить неполное рабочее время, если они за этим к нему обратятся.
Действие проектируемой нормы будет распространяться на одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до шестнадцати лет. По мнению Нилова, расширение права родителя (опекуна, попечителя) ребенка указанной возрастной группы на установление режима неполного рабочего времени будет способствовать достижению баланса между профессиональными обязанностями работника и его семейной жизнью.
Также глава думского комитета внесет в Госдуму законопроект о повышении возраста ребёнка (с 14 до 16 лет), одинокого родителя или опекуна которого можно привлекать к сверхурочной работе только с его письменного согласия.
В сопроводительных документах к этому проекту политик отметил, что подростки в возрасте от 14 до 16 лет нуждаются в поддержке и особом внимании со стороны родителей, поскольку именно в этот период происходит формирование их личности и профессиональных навыков, сдача всевозможных экзаменов, а также подготовка и переход к дальнейшему этапу обучения.
Нилов добавил, что активное участие родителей в жизни детей является ключевым фактором для успешной социализации и обеспечения благополучия несовершеннолетних.
 
