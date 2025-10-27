https://1prime.ru/20251027/gd-863957369.html

В Госдуму внесут проект о премировании учителей-наставников

В Госдуму внесут проект о премировании учителей-наставников - 27.10.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект о премировании учителей-наставников

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается премировать школьных педагогов-наставников за... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T04:22+0300

2025-10-27T04:22+0300

2025-10-27T04:50+0300

общество

экономика

россия

сергей миронов

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863957369.jpg?1761529849

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается премировать школьных педагогов-наставников за поддержку начинающих учителей и установить для них ежемесячную доплату не менее 50% от оклада, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Предлагаемый законопроект направлен на создание мощного материального стимула для опытных педагогов, которые готовы взять на себя ответственность за сопровождение и профессиональное становление молодого коллеги", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предусматривается установление доплаты в размере не менее 50% от ставки заработной платы наставника. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что одной из проблем системы образования является "текучесть" кадров, и в большей степени она характерна для молодых специалистов. "Вот и по экспертным оценкам, средний возраст школьных учителей в России сегодня составляет 45–46 лет. Возраст 21% учителей 52–58 лет, примерно треть – пенсионеры", - добавил он. По словам политика, партия "Справедливая Россия" предлагает премировать опытных педагогов, готовых взять на себя ответственность за сопровождение и профессиональное становление начинающих учителей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сергей миронов, госдума