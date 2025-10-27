Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о премировании учителей-наставников - 27.10.2025
В Госдуму внесут проект о премировании учителей-наставников
В Госдуму внесут проект о премировании учителей-наставников
04:22 27.10.2025 (обновлено: 04:50 27.10.2025)
 
В Госдуму внесут проект о премировании учителей-наставников

В Госдуму внесут проект о доплатах учителям за поддержку начинающих учителей

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается премировать школьных педагогов-наставников за поддержку начинающих учителей и установить для них ежемесячную доплату не менее 50% от оклада, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Предлагаемый законопроект направлен на создание мощного материального стимула для опытных педагогов, которые готовы взять на себя ответственность за сопровождение и профессиональное становление молодого коллеги", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом предусматривается установление доплаты в размере не менее 50% от ставки заработной платы наставника.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что одной из проблем системы образования является "текучесть" кадров, и в большей степени она характерна для молодых специалистов.
"Вот и по экспертным оценкам, средний возраст школьных учителей в России сегодня составляет 45–46 лет. Возраст 21% учителей 52–58 лет, примерно треть – пенсионеры", - добавил он.
По словам политика, партия "Справедливая Россия" предлагает премировать опытных педагогов, готовых взять на себя ответственность за сопровождение и профессиональное становление начинающих учителей.
 
Заголовок открываемого материала