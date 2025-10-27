Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс делового климата в Германии вырос до 88,4 пункта - 27.10.2025, ПРАЙМ
Индекс делового климата в Германии вырос до 88,4 пункта
экономика
мировая экономика
германия
ifo
индексы
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Индекс делового климата в Германии в октябре поднялся до 88,4 пункта с уровня сентября в 87,7 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь до 87,8 пункта. Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии поднялся до самого высокого показателя с февраля 2022 года - до 91,6 пункта - с пересмотренного значения сентября в 89,8 пункта (первоначально 89,7 пункта). Аналитики ожидали показателя в 89,1 пункта. А индекс текущей экономической ситуации в стране сократился до 85,3 пункта с 85,7 пункта месяцем ранее при прогнозе в 86 пунктов. "Настроения среди компаний в Германии улучшились. Индекс делового климата IFO поднялся до 88,4 пункта в октябре по сравнению с 87,7 пункта в сентябре. Это связано с улучшением ожиданий на ближайшие месяцы. При этом оценка текущей ситуации в бизнесе несколько ухудшилась. Компании все еще ожидают, что в следующем году экономика начнет восстанавливаться", - говорится в сообщении.
мировая экономика, германия, ifo, индексы
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, IFO, Индексы
13:18 27.10.2025
 
Индекс делового климата в Германии вырос до 88,4 пункта

Индекс делового климата в Германии в октябре поднялся до 88,4 пункта

© Unsplash/Samuel HaggerФлаг Германии на здании рейхстага
Флаг Германии на здании рейхстага
Флаг Германии на здании рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Индекс делового климата в Германии в октябре поднялся до 88,4 пункта с уровня сентября в 87,7 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь до 87,8 пункта.
Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии поднялся до самого высокого показателя с февраля 2022 года - до 91,6 пункта - с пересмотренного значения сентября в 89,8 пункта (первоначально 89,7 пункта). Аналитики ожидали показателя в 89,1 пункта. А индекс текущей экономической ситуации в стране сократился до 85,3 пункта с 85,7 пункта месяцем ранее при прогнозе в 86 пунктов.
"Настроения среди компаний в Германии улучшились. Индекс делового климата IFO поднялся до 88,4 пункта в октябре по сравнению с 87,7 пункта в сентябре. Это связано с улучшением ожиданий на ближайшие месяцы. При этом оценка текущей ситуации в бизнесе несколько ухудшилась. Компании все еще ожидают, что в следующем году экономика начнет восстанавливаться", - говорится в сообщении.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
