https://1prime.ru/20251027/germaniya-863973519.html

Индекс делового климата в Германии вырос до 88,4 пункта

Индекс делового климата в Германии вырос до 88,4 пункта - 27.10.2025, ПРАЙМ

Индекс делового климата в Германии вырос до 88,4 пункта

Индекс делового климата в Германии в октябре поднялся до 88,4 пункта с уровня сентября в 87,7 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T13:18+0300

2025-10-27T13:18+0300

2025-10-27T13:18+0300

экономика

мировая экономика

германия

ifo

индексы

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Индекс делового климата в Германии в октябре поднялся до 88,4 пункта с уровня сентября в 87,7 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь до 87,8 пункта. Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии поднялся до самого высокого показателя с февраля 2022 года - до 91,6 пункта - с пересмотренного значения сентября в 89,8 пункта (первоначально 89,7 пункта). Аналитики ожидали показателя в 89,1 пункта. А индекс текущей экономической ситуации в стране сократился до 85,3 пункта с 85,7 пункта месяцем ранее при прогнозе в 86 пунктов. "Настроения среди компаний в Германии улучшились. Индекс делового климата IFO поднялся до 88,4 пункта в октябре по сравнению с 87,7 пункта в сентябре. Это связано с улучшением ожиданий на ближайшие месяцы. При этом оценка текущей ситуации в бизнесе несколько ухудшилась. Компании все еще ожидают, что в следующем году экономика начнет восстанавливаться", - говорится в сообщении.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, ifo, индексы