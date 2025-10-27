В Белоруссии назвали число машин, скопившихся на границе с Литвой
Погранкомитет Белоруссии: въезда в Литву ждут 1590 грузовых и 260 легковых машин
© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Белоруссию на границе с Литвой
Стела на въезде в Белоруссию на границе с Литвой. Архивное фото
МИНСК, 27 окт - ПРАЙМ. Граница между Белоруссией и Литвой остается закрытой, очередь на въезд в Литву составляет 1 тысячу 590 грузовиков и 260 легковых автомобилей, сообщает белорусский государственный пограничный комитет.
"В 23.15 26 октября литовская сторона в четвертый раз приостановила оформление в пунктах пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог"). По состоянию на 10:00 пропуск транспорта не возобновлен. Очередь на въезд в Литву 1 590 грузовых и 260 легковых авто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с пятницы очередь перед польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") увеличилась в два раза — с 360 до 785 единиц. Польские контролирующие службы оформили 38% авто от нормы. "Наиболее загруженный маршрут в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") — очередь составляет 3 060 фур. За выходные дни в Польшу проследовало 60% большегрузов", - сообщили белорусские пограничники.
Более 480 большегрузов ожидают въезда в Латвию перед погранпереходом "Патерниеки" ("Григоровщина"). По данному маршруту в Евросоюз проследовало 44% транспорта, сообщил погранкомитет.
Агентство Рейтер со ссылкой на национальный кризисный центр Литвы сообщило, что Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией, после того как в воздушном пространстве аэропорта Вильнюса были обнаружены объекты, предположительно, воздушные шары Граница с Белоруссией будет оставаться закрытой до заседания Комиссии по национальной безопасности Литвы в понедельник.
На прошедшей неделе Литва несколько раз закрывала КПП на границе с Белоруссией. Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентов с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.