Грузоперевозки через погранпереход ЕАО — Тунцзян выросли на 10,2 процента - 27.10.2025, ПРАЙМ
Грузоперевозки через погранпереход ЕАО — Тунцзян выросли на 10,2 процента
2025-10-27T05:56+0300
2025-10-27T06:33+0300
бизнес
экономика
россия
китай
кнр
рф
двжд
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - ПРАЙМ. Грузоперевозки через пограничный переход Нижнеленинское (ЕАО) — Тунцзян (КНР) выросли на 10,2% за девять месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги. "За девять месяцев 2025 года через пограничный переход Дальневосточной магистрали Нижнеленинское(РФ) — Тунцзян (КНР) в экспортно-импортном сообщении перевезено 6,6 миллиона тонн различных грузов, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Экспортные поставки угля достигли 3,1 миллиона тонн, показав рост в 12,8%. Экспорт руды составил 1,6 миллиона тонн, что превышает предыдущие показатели в 1,3 раза. Экспортно-импортные грузоперевозки через пограничный переход Гродеково (РФ) — Суйфэньхэ (КНР) также увеличились — до 6,5 миллиона тонн (+1,1%). Из них на экспорт в Китай отправлено 3,3 миллиона тонн угля (+14,2%), 1,4 миллиона тонн руды (рост в 1,7 раза). За первые девять месяцев текущего года объемы перевозок грузов через железнодорожные пограничные переходы ДВЖД снизились на 2,3%, составив 13,7 миллиона тонн. Движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) запущено в ноябре 2022 года. Мост создан в рамках соглашения между правительствами РФ и Китая. По данным Российского фонда прямых инвестиций, объем перевозок грузов по нему в 2024 году вырос в семь раз по сравнению с предыдущим годом.
китай
кнр
рф
бизнес, россия, китай, кнр, рф, двжд
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, РФ, ДВЖД
05:56 27.10.2025 (обновлено: 06:33 27.10.2025)
 
Грузоперевозки через погранпереход ЕАО — Тунцзян выросли на 10,2 процента

Через погранпереход ЕАО — Тунцзян за девять месяцев перевезли 6,6 миллиона тонн грузов

ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - ПРАЙМ. Грузоперевозки через пограничный переход Нижнеленинское (ЕАО) — Тунцзян (КНР) выросли на 10,2% за девять месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.
"За девять месяцев 2025 года через пограничный переход Дальневосточной магистрали Нижнеленинское(РФ) — Тунцзян (КНР) в экспортно-импортном сообщении перевезено 6,6 миллиона тонн различных грузов, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Экспортные поставки угля достигли 3,1 миллиона тонн, показав рост в 12,8%. Экспорт руды составил 1,6 миллиона тонн, что превышает предыдущие показатели в 1,3 раза.
Экспортно-импортные грузоперевозки через пограничный переход Гродеково (РФ) — Суйфэньхэ (КНР) также увеличились — до 6,5 миллиона тонн (+1,1%). Из них на экспорт в Китай отправлено 3,3 миллиона тонн угля (+14,2%), 1,4 миллиона тонн руды (рост в 1,7 раза).
За первые девять месяцев текущего года объемы перевозок грузов через железнодорожные пограничные переходы ДВЖД снизились на 2,3%, составив 13,7 миллиона тонн.
Движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) запущено в ноябре 2022 года. Мост создан в рамках соглашения между правительствами РФ и Китая. По данным Российского фонда прямых инвестиций, объем перевозок грузов по нему в 2024 году вырос в семь раз по сравнению с предыдущим годом.
 
