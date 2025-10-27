https://1prime.ru/20251027/gruzoperevozki-863957983.html

Грузоперевозки через погранпереход ЕАО — Тунцзян выросли на 10,2 процента

Грузоперевозки через погранпереход ЕАО — Тунцзян выросли на 10,2 процента - 27.10.2025, ПРАЙМ

Грузоперевозки через погранпереход ЕАО — Тунцзян выросли на 10,2 процента

Грузоперевозки через пограничный переход Нижнеленинское (ЕАО) — Тунцзян (КНР) выросли на 10,2% за девять месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T05:56+0300

2025-10-27T05:56+0300

2025-10-27T06:33+0300

бизнес

экономика

россия

китай

кнр

рф

двжд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863957983.jpg?1761535990

ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - ПРАЙМ. Грузоперевозки через пограничный переход Нижнеленинское (ЕАО) — Тунцзян (КНР) выросли на 10,2% за девять месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги. "За девять месяцев 2025 года через пограничный переход Дальневосточной магистрали Нижнеленинское(РФ) — Тунцзян (КНР) в экспортно-импортном сообщении перевезено 6,6 миллиона тонн различных грузов, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Экспортные поставки угля достигли 3,1 миллиона тонн, показав рост в 12,8%. Экспорт руды составил 1,6 миллиона тонн, что превышает предыдущие показатели в 1,3 раза. Экспортно-импортные грузоперевозки через пограничный переход Гродеково (РФ) — Суйфэньхэ (КНР) также увеличились — до 6,5 миллиона тонн (+1,1%). Из них на экспорт в Китай отправлено 3,3 миллиона тонн угля (+14,2%), 1,4 миллиона тонн руды (рост в 1,7 раза). За первые девять месяцев текущего года объемы перевозок грузов через железнодорожные пограничные переходы ДВЖД снизились на 2,3%, составив 13,7 миллиона тонн. Движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) запущено в ноябре 2022 года. Мост создан в рамках соглашения между правительствами РФ и Китая. По данным Российского фонда прямых инвестиций, объем перевозок грузов по нему в 2024 году вырос в семь раз по сравнению с предыдущим годом.

китай

кнр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, кнр, рф, двжд