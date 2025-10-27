Мантуров рассказал об эффекте от вложений в инжиниринговые центры

https://1prime.ru/20251027/inzhiniring-863972884.html

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Вложения государства в инжиниринговые центры на базе технических вузов в России уже окупились сторицей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он отметил, что за последние 10 лет много сделано для консолидации усилий бизнеса и университетов. В первую очередь, пояснил первый вице-премьер, речь идет о технических узлах, где создаются при участии университетов или непосредственно на их площадке новые прорывные направления в области промышленности. Первым шагом в этой части Мантуров назвал создание на базе технических вузов инжиниринговых центров. "Если привести в цифрах, то доведенных средств от Минобра и Минпрома за весь период составило меньше 10 миллиардов рублей, а совокупная выручка этих инжиниринговых центров, которые работают в 39 регионах на базе технических вузов - таковых 71 уже создано - выручка составила более 70 миллиардов рублей. То есть явно те вложенные средства, которые со стороны государства поступили, уже сторицей окупились", - сказал Мантуров в рамках большой конференции "Приоритет — технологическое лидерство". Первый вице-премьер отметил, что на этом работа не завершается. "Движение продолжается", - сказал он.

