Мантуров рассказал об эффекте от вложений в инжиниринговые центры
Мантуров рассказал об эффекте от вложений в инжиниринговые центры
2025-10-27T12:58+0300
экономика
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Вложения государства в инжиниринговые центры на базе технических вузов в России уже окупились сторицей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он отметил, что за последние 10 лет много сделано для консолидации усилий бизнеса и университетов. В первую очередь, пояснил первый вице-премьер, речь идет о технических узлах, где создаются при участии университетов или непосредственно на их площадке новые прорывные направления в области промышленности. Первым шагом в этой части Мантуров назвал создание на базе технических вузов инжиниринговых центров. "Если привести в цифрах, то доведенных средств от Минобра и Минпрома за весь период составило меньше 10 миллиардов рублей, а совокупная выручка этих инжиниринговых центров, которые работают в 39 регионах на базе технических вузов - таковых 71 уже создано - выручка составила более 70 миллиардов рублей. То есть явно те вложенные средства, которые со стороны государства поступили, уже сторицей окупились", - сказал Мантуров в рамках большой конференции "Приоритет — технологическое лидерство". Первый вице-премьер отметил, что на этом работа не завершается. "Движение продолжается", - сказал он.
