Россияне смогут снизить ставку по льготной ипотеке - 27.10.2025
Россияне смогут снизить ставку по льготной ипотеке
Россияне смогут снизить ставку по льготной ипотеке - 27.10.2025, ПРАЙМ
Россияне смогут снизить ставку по льготной ипотеке
Россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут снизить ставку по его рыночной части, размер этого | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T13:56+0300
2025-10-27T13:56+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут снизить ставку по его рыночной части, размер этого снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка, а именно от размера ключевой ставки и стоимости фондирования, сообщает Минфин РФ. "Минфин России проработал важную инициативу, касающуюся изменений льготных ипотечных программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека". Граждане, которые оформляли комбинированный кредит (по льготной ставке в пределах установленного лимита и по рыночной сверх него), теперь могут снизить ставку", - говорится в материале на сайте министерства. "Размер, на который возможно снизить ставку, будет определяться условиями по рыночным программам банка. Он будет зависеть от размера ключевой ставки и стоимости фондирования", - говорится там. В Минфине напомнили, что при оформлении таких кредитов банки по сумме больше 12 миллионов рублей для столичных регионов или 6 миллионов рублей для иных регионов могли устанавливать рыночные ставки. "Сегодня, когда Банк России постепенно снижает ключевую ставку, и рыночные ставки по ипотеке снижаются", - подчеркивает министерство. "Количество рефинансирований неограниченно. Ранее рефинансирование рыночной части кредита рассматривалось банком, как выдача нового. Так как льготный ипотечный кредит можно взять только один раз, то при рефинансировании льготная ставка пересчитывалась по рыночной стоимости", - отмечает Минфин. Также приняты меры по сохранению текущих темпов выдачи банками кредитов по сниженным ставкам, добавили в Минфине. "Так, до конца 2025 года сохранится повышенный размер возмещения кредиторам. При этом, начиная со следующего года, размер возмещения по льготным программам устанавливается на едином уровне (ранее размер возмещения различался), что позволит обеспечить выдачу в необходимом объеме как по многоквартирным домам, так и по ИЖС", - говорится в материале.
13:56 27.10.2025
 
Россияне смогут снизить ставку по льготной ипотеке

Минфин: ставку по рыночной части комбинированной семейной ипотеки можно будет снизить

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут снизить ставку по его рыночной части, размер этого снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка, а именно от размера ключевой ставки и стоимости фондирования, сообщает Минфин РФ.
"Минфин России проработал важную инициативу, касающуюся изменений льготных ипотечных программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная и арктическая ипотека". Граждане, которые оформляли комбинированный кредит (по льготной ставке в пределах установленного лимита и по рыночной сверх него), теперь могут снизить ставку", - говорится в материале на сайте министерства.
"Размер, на который возможно снизить ставку, будет определяться условиями по рыночным программам банка. Он будет зависеть от размера ключевой ставки и стоимости фондирования", - говорится там.
В Минфине напомнили, что при оформлении таких кредитов банки по сумме больше 12 миллионов рублей для столичных регионов или 6 миллионов рублей для иных регионов могли устанавливать рыночные ставки. "Сегодня, когда Банк России постепенно снижает ключевую ставку, и рыночные ставки по ипотеке снижаются", - подчеркивает министерство.
"Количество рефинансирований неограниченно. Ранее рефинансирование рыночной части кредита рассматривалось банком, как выдача нового. Так как льготный ипотечный кредит можно взять только один раз, то при рефинансировании льготная ставка пересчитывалась по рыночной стоимости", - отмечает Минфин.
Также приняты меры по сохранению текущих темпов выдачи банками кредитов по сниженным ставкам, добавили в Минфине. "Так, до конца 2025 года сохранится повышенный размер возмещения кредиторам. При этом, начиная со следующего года, размер возмещения по льготным программам устанавливается на едином уровне (ранее размер возмещения различался), что позволит обеспечить выдачу в необходимом объеме как по многоквартирным домам, так и по ИЖС", - говорится в материале.
