В Калининграде ответили на заявление Литвы об ограничении транзита в регион
В Калининграде ответили на заявление Литвы об ограничении транзита в регион
КАЛИНИНГРАД, 27 окт - ПРАЙМ. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных назвал провокацией заявление властей Литвы об ограничении транзита в регион. В воскресенье портал Delfi со ссылкой на пресс-службу президента Литвы Гитанаса Науседы выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство. Издание сообщило, что из-за повторяющихся случаев запуска в Литву метеозондов президент 28 октября созывает межведомственное совещание. "Все заявления Литвы по ограничению транзита можно расценивать как провокацию. Ограничивая транзит, вновь пытаются создать сложности в товарообороте между Калининградом и другими регионами страны. Это нарушение условий вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году. Методы не удивили", - написал Беспрозванных в своем Telegram- канале. Глава региона отметил, что власти региона ситуацию мониторят, на связи со всеми перевозчиками, работает оперштаб по обеспечению транспортной доступности в условиях санкционных ограничений. "У нас мощная поддержка президента и федерального правительства, принято и принимается много мер для того, чтобы не зависеть от перманентных недружественных действий со стороны "соседей". Продолжаем развивать другие транспортные пути", - добавил Беспрозванных. На прошлой неделе три ночи была остановлена работа аэропортов в Литве из-за метеозондов, нелегально перевозящих товары из-за границы, которые якобы запускают из Белоруссии. Задержаны четверо подозреваемых. Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентов с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
