В Калининграде ответили на заявление Литвы об ограничении транзита в регион - 27.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251027/kaliningrad-863988976.html
В Калининграде ответили на заявление Литвы об ограничении транзита в регион
В Калининграде ответили на заявление Литвы об ограничении транзита в регион - 27.10.2025, ПРАЙМ
В Калининграде ответили на заявление Литвы об ограничении транзита в регион
Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных назвал провокацией заявление властей Литвы об ограничении транзита в регион. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T18:59+0300
2025-10-27T18:59+0300
газ
литва
белоруссия
калининград
гитанас науседа
ес
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851430861_0:146:2863:1756_1920x0_80_0_0_827e8622958c48f69fdded98d2cda4c8.jpg
КАЛИНИНГРАД, 27 окт - ПРАЙМ. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных назвал провокацией заявление властей Литвы об ограничении транзита в регион. В воскресенье портал Delfi со ссылкой на пресс-службу президента Литвы Гитанаса Науседы выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство. Издание сообщило, что из-за повторяющихся случаев запуска в Литву метеозондов президент 28 октября созывает межведомственное совещание. "Все заявления Литвы по ограничению транзита можно расценивать как провокацию. Ограничивая транзит, вновь пытаются создать сложности в товарообороте между Калининградом и другими регионами страны. Это нарушение условий вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году. Методы не удивили", - написал Беспрозванных в своем Telegram- канале. Глава региона отметил, что власти региона ситуацию мониторят, на связи со всеми перевозчиками, работает оперштаб по обеспечению транспортной доступности в условиях санкционных ограничений. "У нас мощная поддержка президента и федерального правительства, принято и принимается много мер для того, чтобы не зависеть от перманентных недружественных действий со стороны "соседей". Продолжаем развивать другие транспортные пути", - добавил Беспрозванных. На прошлой неделе три ночи была остановлена работа аэропортов в Литве из-за метеозондов, нелегально перевозящих товары из-за границы, которые якобы запускают из Белоруссии. Задержаны четверо подозреваемых. Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентов с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
литва
белоруссия
калининград
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851430861_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_315df515f2b0dc1f6c7ca1dbc50a1e27.jpg
1920
1920
true
газ, литва, белоруссия, калининград, гитанас науседа, ес, мировая экономика
Газ, ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Гитанас Науседа, ЕС, Мировая экономика
18:59 27.10.2025
 
В Калининграде ответили на заявление Литвы об ограничении транзита в регион

Беспрозванных назвал заявление Литвы об ограничении транзита в Калининград провокацией

© РИА Новости . Михаил Голенков
Алексей Беспрозванных
Алексей Беспрозванных - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Алексей Беспрозванных. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
КАЛИНИНГРАД, 27 окт - ПРАЙМ. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных назвал провокацией заявление властей Литвы об ограничении транзита в регион.
В воскресенье портал Delfi со ссылкой на пресс-службу президента Литвы Гитанаса Науседы выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство. Издание сообщило, что из-за повторяющихся случаев запуска в Литву метеозондов президент 28 октября созывает межведомственное совещание.
"Все заявления Литвы по ограничению транзита можно расценивать как провокацию. Ограничивая транзит, вновь пытаются создать сложности в товарообороте между Калининградом и другими регионами страны. Это нарушение условий вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году. Методы не удивили", - написал Беспрозванных в своем Telegram- канале.
Глава региона отметил, что власти региона ситуацию мониторят, на связи со всеми перевозчиками, работает оперштаб по обеспечению транспортной доступности в условиях санкционных ограничений.
"У нас мощная поддержка президента и федерального правительства, принято и принимается много мер для того, чтобы не зависеть от перманентных недружественных действий со стороны "соседей". Продолжаем развивать другие транспортные пути", - добавил Беспрозванных.
На прошлой неделе три ночи была остановлена работа аэропортов в Литве из-за метеозондов, нелегально перевозящих товары из-за границы, которые якобы запускают из Белоруссии. Задержаны четверо подозреваемых.
Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентов с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
ГазЛИТВАБЕЛОРУССИЯКАЛИНИНГРАДГитанас НауседаЕСМировая экономика
 
 
