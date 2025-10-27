Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.10.2025
ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств
ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств
2025-10-27T12:38+0300
2025-10-27T12:38+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарственных препаратов на сумму почти 813 миллионов рублей, в рамках расследования ООО "МФК "Арфа" и ООО "Просторы Здоровья", участвующие в торгах в 71 регионе, были признаны нарушившими антимонопольное законодательство, сообщило ведомство. &quot;ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарственных препаратов на сумму более 812 миллионов рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений в 71 регионе&quot;, - говорится в сообщении."ФАС России признала ООО "МФК "Арфа" и ООО "Просторы Здоровья" нарушившими антимонопольное законодательство. Организации принимали совместное участие в 529 электронных аукционах на общую сумму начальных максимальных цен контрактов 812 888 707 рублей", - добавляется там. В ведомстве рассказали, что хозяйствующие субъекты заключили картельное соглашение. Так, компании использовали единую инфраструктуру для подачи заявок, имели общих сотрудников и финансово-хозяйственные взаимоотношения. "Действия участников привели к поддержанию цен на торгах: организации подавали предложения без снижения или с минимальным снижением НМЦК (начальная максимальная цена контракта - ред.)", - уточняется в сообщении. Указывается, что нарушителям грозят административные штрафы в соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ. "Материалы антимонопольного дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - заключили в ФАС. КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тысяч рублей.
12:38 27.10.2025
 
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарственных препаратов на сумму почти 813 миллионов рублей, в рамках расследования ООО "МФК "Арфа" и ООО "Просторы Здоровья", участвующие в торгах в 71 регионе, были признаны нарушившими антимонопольное законодательство, сообщило ведомство.

"ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарственных препаратов на сумму более 812 миллионов рублей. Торги проходили для нужд государственных учреждений в 71 регионе", - говорится в сообщении.

"ФАС России признала ООО "МФК "Арфа" и ООО "Просторы Здоровья" нарушившими антимонопольное законодательство. Организации принимали совместное участие в 529 электронных аукционах на общую сумму начальных максимальных цен контрактов 812 888 707 рублей", - добавляется там.
В ведомстве рассказали, что хозяйствующие субъекты заключили картельное соглашение. Так, компании использовали единую инфраструктуру для подачи заявок, имели общих сотрудников и финансово-хозяйственные взаимоотношения.
"Действия участников привели к поддержанию цен на торгах: организации подавали предложения без снижения или с минимальным снижением НМЦК (начальная максимальная цена контракта - ред.)", - уточняется в сообщении.
Указывается, что нарушителям грозят административные штрафы в соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ. "Материалы антимонопольного дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - заключили в ФАС.
КоАП предусматривает за это нарушение штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юрлиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тысяч рублей.
