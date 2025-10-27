Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан и Россия реализуют проекты на 56,6 миллиарда долларов - 27.10.2025
Казахстан и Россия реализуют проекты на 56,6 миллиарда долларов
Казахстан и Россия реализуют проекты на 56,6 миллиарда долларов - 27.10.2025, ПРАЙМ
Казахстан и Россия реализуют проекты на 56,6 миллиарда долларов
Казахстан и Россия в рамках промышленной кооперации реализуют проекты на 56,6 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба министерства промышленности и... | 27.10.2025, ПРАЙМ
АСТАНА, 27 окт - ПРАЙМ. Казахстан и Россия в рамках промышленной кооперации реализуют проекты на 56,6 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба министерства промышленности и строительства республики. Глава министерства Ерсайын Нагаспаев в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым. "На сегодня в рамках промышленной кооперации между Казахстаном и Российской Федерацией реализуется 175 проектов общей стоимостью 56,6 миллиардов долларов с созданием более 64 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи министры уделили особое внимание реализации ключевых проектов промышленной кооперации в таких отраслях, как автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, металлургия, химическая промышленность и производство строительных материалов. "Стороны выразили готовность продолжать активную работу по укреплению промышленного партнёрства, развитию производственных цепочек и созданию новых возможностей для бизнеса обеих стран", - отметили в казахстанском минпроме.
россия, промышленность, казахстан, москва, антон алиханов
РОССИЯ, Промышленность, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Антон Алиханов
21:41 27.10.2025
 
Казахстан и Россия реализуют проекты на 56,6 миллиарда долларов

Казахстан и РФ в рамках промышленной кооперации реализуют проекты на $56,6 млрд

© РИА Новости . Сергей Пятаков
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Города мира. Астана. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
АСТАНА, 27 окт - ПРАЙМ. Казахстан и Россия в рамках промышленной кооперации реализуют проекты на 56,6 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба министерства промышленности и строительства республики.
Глава министерства Ерсайын Нагаспаев в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым.
"На сегодня в рамках промышленной кооперации между Казахстаном и Российской Федерацией реализуется 175 проектов общей стоимостью 56,6 миллиардов долларов с созданием более 64 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи министры уделили особое внимание реализации ключевых проектов промышленной кооперации в таких отраслях, как автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, металлургия, химическая промышленность и производство строительных материалов.
"Стороны выразили готовность продолжать активную работу по укреплению промышленного партнёрства, развитию производственных цепочек и созданию новых возможностей для бизнеса обеих стран", - отметили в казахстанском минпроме.
Флаги Казахстана и России
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки
24 октября, 22:26
РОССИЯ Промышленность КАЗАХСТАН МОСКВА Антон Алиханов
 
 
