Казахстан и Россия реализуют проекты на 56,6 миллиарда долларов

АСТАНА, 27 окт - ПРАЙМ. Казахстан и Россия в рамках промышленной кооперации реализуют проекты на 56,6 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба министерства промышленности и строительства республики. Глава министерства Ерсайын Нагаспаев в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым. "На сегодня в рамках промышленной кооперации между Казахстаном и Российской Федерацией реализуется 175 проектов общей стоимостью 56,6 миллиардов долларов с созданием более 64 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи министры уделили особое внимание реализации ключевых проектов промышленной кооперации в таких отраслях, как автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, металлургия, химическая промышленность и производство строительных материалов. "Стороны выразили готовность продолжать активную работу по укреплению промышленного партнёрства, развитию производственных цепочек и созданию новых возможностей для бизнеса обеих стран", - отметили в казахстанском минпроме.

