https://1prime.ru/20251027/khruschevka-863882826.html
"В Москве все наоборот". Какую хрущевку стоит продать, а какую - купить
"В Москве все наоборот". Какую хрущевку стоит продать, а какую - купить - 27.10.2025, ПРАЙМ
"В Москве все наоборот". Какую хрущевку стоит продать, а какую - купить
На фоне падения спроса на вторичное жилье многие советуют избавляться от старого жилого фонда, пока не поздно. Однако сейчас есть большая разница между... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T02:02+0300
2025-10-27T02:02+0300
2025-10-27T02:02+0300
недвижимость
бизнес
общество
алексей кричевский
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/47/834044732_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_ec669806fed9e727bf13b9113f0632c2.jpg
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. На фоне падения спроса на вторичное жилье многие советуют избавляться от старого жилого фонда, пока не поздно. Однако сейчас есть большая разница между хрущевками в регионах и хрущевками в Москве: последние могут оказаться очень выгодными, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский."Разница эта характеризуется одним словом - реновация. До 2032 года пятиэтажек сносимых серий в Москве почти не останется - только если против сноса выступили их жители. А собственники получат квартиры в новых домах. К качеству этих домов есть большие вопросы - от лифтов до чистовой отделки. Но так или иначе, новые квартиры будут больше по метражу, а значит дороже", - напомнил эксперт.Поэтому с одной стороны, с продажей московских хрущевок можно и повременить, а после получения нового жилья выставить на продажу уже его. С другой - если есть срочная потребность, то можно смело готовиться к продаже. При этом нужно понимать, что дома, которые будут сносить в третью волну, то есть в 2029-2032 годы, будут стоить дешевле, чем снос во вторую волну, которая идет сейчас.Хрущевки всегда стоили дешевле рынка на 10-25% в зависимости от локации. Большинство таких объектов на рынке нуждаются в ремонте, там плохая шумоизоляция и дома сами по себе холодные, в них нет лифтов, если не было проекта по надстройке пару этажей и внешнего лифта, там очень маленькие кухни и санузлы."Покупателю придется выбирать между реальным комфортом и стоимостью, а серьезный ремонт там делать вроде и нет смысла - дом все равно снесут. При покупке стоит смотреть на то, когда дом будут переселять. Это может стать хорошим инвестиционным кейсом, ведь новые квартиры будут на треть дороже", - считает эксперт.В случае продажи все преимущества и недостатки покупки можно просто перевернуть. Если срочно нужны деньги или ситуация не терпит ожидания переселения - нужно брать и продавать. Рекомендации перед продажей, в целом, все те же, что и по другим домам - приличная косметика, подправить сантехнику и электрику."Можно даже обратиться к специалисту, который научит, как создать в доме более уютную атмосферу. Все это кажется ненужным, если речь идет о жилье эконом-класса. Но такие затраты могут принести вдвое большую прибыль, если к ним подойти с умом", - подытожил Кричевский.
https://1prime.ru/20251013/lizing-863374747.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/47/834044732_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_adbbd6ca5b5253121ac5707e921611da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, общество , алексей кричевский, москва
Недвижимость, Бизнес, Общество , Алексей Кричевский, МОСКВА
"В Москве все наоборот". Какую хрущевку стоит продать, а какую - купить
Экономист Кричевский рассказал об особенности купли-продажи московских хрущевок
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. На фоне падения спроса на вторичное жилье многие советуют избавляться от старого жилого фонда, пока не поздно. Однако сейчас есть большая разница между хрущевками в регионах и хрущевками в Москве: последние могут оказаться очень выгодными, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
"Разница эта характеризуется одним словом - реновация. До 2032 года пятиэтажек сносимых серий в Москве почти не останется - только если против сноса выступили их жители. А собственники получат квартиры в новых домах. К качеству этих домов есть большие вопросы - от лифтов до чистовой отделки. Но так или иначе, новые квартиры будут больше по метражу, а значит дороже", - напомнил эксперт.
Поэтому с одной стороны, с продажей московских хрущевок можно и повременить, а после получения нового жилья выставить на продажу уже его. С другой - если есть срочная потребность, то можно смело готовиться к продаже. При этом нужно понимать, что дома, которые будут сносить в третью волну, то есть в 2029-2032 годы, будут стоить дешевле, чем снос во вторую волну, которая идет сейчас.
Хрущевки всегда стоили дешевле рынка на 10-25% в зависимости от локации. Большинство таких объектов на рынке нуждаются в ремонте, там плохая шумоизоляция и дома сами по себе холодные, в них нет лифтов, если не было проекта по надстройке пару этажей и внешнего лифта, там очень маленькие кухни и санузлы.
Экономист раскрыл риски заманчивого способа покупки жилья
"Покупателю придется выбирать между реальным комфортом и стоимостью, а серьезный ремонт там делать вроде и нет смысла - дом все равно снесут. При покупке стоит смотреть на то, когда дом будут переселять. Это может стать хорошим инвестиционным кейсом, ведь новые квартиры будут на треть дороже", - считает эксперт.
В случае продажи все преимущества и недостатки покупки можно просто перевернуть. Если срочно нужны деньги или ситуация не терпит ожидания переселения - нужно брать и продавать. Рекомендации перед продажей, в целом, все те же, что и по другим домам - приличная косметика, подправить сантехнику и электрику.
"Можно даже обратиться к специалисту, который научит, как создать в доме более уютную атмосферу. Все это кажется ненужным, если речь идет о жилье эконом-класса. Но такие затраты могут принести вдвое большую прибыль, если к ним подойти с умом", - подытожил Кричевский.