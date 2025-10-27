https://1prime.ru/20251027/khruschevka-863882826.html

"В Москве все наоборот". Какую хрущевку стоит продать, а какую - купить

МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. На фоне падения спроса на вторичное жилье многие советуют избавляться от старого жилого фонда, пока не поздно. Однако сейчас есть большая разница между хрущевками в регионах и хрущевками в Москве: последние могут оказаться очень выгодными, рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский."Разница эта характеризуется одним словом - реновация. До 2032 года пятиэтажек сносимых серий в Москве почти не останется - только если против сноса выступили их жители. А собственники получат квартиры в новых домах. К качеству этих домов есть большие вопросы - от лифтов до чистовой отделки. Но так или иначе, новые квартиры будут больше по метражу, а значит дороже", - напомнил эксперт.Поэтому с одной стороны, с продажей московских хрущевок можно и повременить, а после получения нового жилья выставить на продажу уже его. С другой - если есть срочная потребность, то можно смело готовиться к продаже. При этом нужно понимать, что дома, которые будут сносить в третью волну, то есть в 2029-2032 годы, будут стоить дешевле, чем снос во вторую волну, которая идет сейчас.Хрущевки всегда стоили дешевле рынка на 10-25% в зависимости от локации. Большинство таких объектов на рынке нуждаются в ремонте, там плохая шумоизоляция и дома сами по себе холодные, в них нет лифтов, если не было проекта по надстройке пару этажей и внешнего лифта, там очень маленькие кухни и санузлы."Покупателю придется выбирать между реальным комфортом и стоимостью, а серьезный ремонт там делать вроде и нет смысла - дом все равно снесут. При покупке стоит смотреть на то, когда дом будут переселять. Это может стать хорошим инвестиционным кейсом, ведь новые квартиры будут на треть дороже", - считает эксперт.В случае продажи все преимущества и недостатки покупки можно просто перевернуть. Если срочно нужны деньги или ситуация не терпит ожидания переселения - нужно брать и продавать. Рекомендации перед продажей, в целом, все те же, что и по другим домам - приличная косметика, подправить сантехнику и электрику."Можно даже обратиться к специалисту, который научит, как создать в доме более уютную атмосферу. Все это кажется ненужным, если речь идет о жилье эконом-класса. Но такие затраты могут принести вдвое большую прибыль, если к ним подойти с умом", - подытожил Кричевский.

