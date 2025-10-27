Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай готов работать с ЕС на основе равноправия, заявил Ли Цян - 27.10.2025
Китай готов работать с ЕС на основе равноправия, заявил Ли Цян
Китай готов работать с ЕС на основе равноправия, заявил Ли Цян - 27.10.2025, ПРАЙМ
Китай готов работать с ЕС на основе равноправия, заявил Ли Цян
Пекин готов решать имеющиеся в торговле с Евросоюзом вопросы на основе равноправия и взаимного уважения, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T10:51+0300
2025-10-27T10:51+0300
ПЕКИН, 27 окт - ПРАЙМ. Пекин готов решать имеющиеся в торговле с Евросоюзом вопросы на основе равноправия и взаимного уважения, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Китай готов работать с ЕС над решением вопросов торгово-экономического сотрудничества на основе равенства и взаимного уважения, посредством диалога и консультаций, а также взаимопонимания и компромисса", - передает слова Ли Цяна агентство Синьхуа. Как отмечает агентство, Ли Цян сделал данное заявление во время встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Куала-Лумпуре. Ранее Ли Цян прибыл в Малайзию для участия в 20-м Восточноазиатском саммите, который проходит в рамках 47-го саммита АСЕАН.
мировая экономика, пекин, китай, малайзия, ес, госсовет, асеан
Экономика, Мировая экономика, Пекин, КИТАЙ, МАЛАЙЗИЯ, ЕС, Госсовет, АСЕАН
10:51 27.10.2025
 
Китай готов работать с ЕС на основе равноправия, заявил Ли Цян

Ли Цян: Китай готов решать вопросы с ЕС на основе равноправия и взаимного уважения

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 27 окт - ПРАЙМ. Пекин готов решать имеющиеся в торговле с Евросоюзом вопросы на основе равноправия и взаимного уважения, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
"Китай готов работать с ЕС над решением вопросов торгово-экономического сотрудничества на основе равенства и взаимного уважения, посредством диалога и консультаций, а также взаимопонимания и компромисса", - передает слова Ли Цяна агентство Синьхуа.
Как отмечает агентство, Ли Цян сделал данное заявление во время встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Куала-Лумпуре.
Ранее Ли Цян прибыл в Малайзию для участия в 20-м Восточноазиатском саммите, который проходит в рамках 47-го саммита АСЕАН.
 
