Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о защите инвестиций - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251027/kitay-863976388.html
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о защите инвестиций
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о защите инвестиций - 27.10.2025, ПРАЙМ
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о защите инвестиций
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации нового межправсоглашения с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций, соответствующий... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T14:25+0300
2025-10-27T14:25+0300
экономика
россия
китай
рф
владимир путин
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации нового межправсоглашения с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соглашение гарантирует инвесторам обеих стран создание не менее благоприятных условий, чем предоставляемые национальным инвесторам или инвесторам других государств. При этом закрепляется обязанность обеспечения полной защиты и безопасности инвестиций и доходов инвесторов. Согласно закону, Россия принимает на себя обязательства выплатить компенсацию в случае экспроприации (национализации) инвестиций китайских инвесторов или нанесения им иного ущерба. Выплаты могут иметь место также в случаях, если российский суд или международный арбитраж определит, что РФ не выполняет или ненадлежащим образом выполняет обязательства перед китайскими инвесторами, следующие из соглашения. Аналогичные обязательства берет на себя и Китай. При этом в соглашении определен перечень мер, которые не относятся к экспроприации. К ним, в частности, отнесены выдача принудительных лицензий в отношении объектов интеллектуальной собственности, а также меры для преодоления финансового и экономического кризиса, связанные с мораторием на выплату госдолга, временной приостановкой выплаты процентов или переговорами с инвесторами о реструктуризации долга. В отличие от действующего ранее соглашения с КНР от 9 ноября 2006 года, новое содержит положения, ограничивающие возможности иностранных инвесторов подавать в международный арбитраж необоснованные иски к РФ о компенсации ущерба. Также с учетом арбитражной практики в соглашении теперь прямо предусмотрено, что права требования по денежным средствам, возникающие исключительно из коммерческих договоров на продажу или аренду товаров или услуг, или в результате предоставления кредита в связи с коммерческой сделкой, не могут быть признаны инвестицией. Новое соглашение вступит в силу с первого числа месяца, следующего за датой, когда обе стороны письменно уведомят друг друга о выполнении необходимых внутригосударственных процедур. С этого момента старое соглашение автоматически прекратит свое действие. Соглашение действует в течение 10 лет, а по окончании этого срока автоматически продлевается на последующие пятилетние сроки, если ни одна из сторон письменно не уведомит о намерении прекратить его действие. Причем сделать это необходимо по крайней мере за год до истечения соответствующего пятилетнего срока.
https://1prime.ru/20250928/reshetnikov-862909807.html
https://1prime.ru/20250823/kitaj-861126608.html
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_54831581bbe7d04c7b841a840e384b03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, рф, владимир путин, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин, инвестиции
14:25 27.10.2025
 
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о защите инвестиций

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о защите инвестиций

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации нового межправсоглашения с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение гарантирует инвесторам обеих стран создание не менее благоприятных условий, чем предоставляемые национальным инвесторам или инвесторам других государств. При этом закрепляется обязанность обеспечения полной защиты и безопасности инвестиций и доходов инвесторов.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Решетников рассказал об увеличении объема прямых инвестиций из КНР в Россию
28 сентября, 14:11
Согласно закону, Россия принимает на себя обязательства выплатить компенсацию в случае экспроприации (национализации) инвестиций китайских инвесторов или нанесения им иного ущерба. Выплаты могут иметь место также в случаях, если российский суд или международный арбитраж определит, что РФ не выполняет или ненадлежащим образом выполняет обязательства перед китайскими инвесторами, следующие из соглашения. Аналогичные обязательства берет на себя и Китай.
При этом в соглашении определен перечень мер, которые не относятся к экспроприации. К ним, в частности, отнесены выдача принудительных лицензий в отношении объектов интеллектуальной собственности, а также меры для преодоления финансового и экономического кризиса, связанные с мораторием на выплату госдолга, временной приостановкой выплаты процентов или переговорами с инвесторами о реструктуризации долга.
В отличие от действующего ранее соглашения с КНР от 9 ноября 2006 года, новое содержит положения, ограничивающие возможности иностранных инвесторов подавать в международный арбитраж необоснованные иски к РФ о компенсации ущерба. Также с учетом арбитражной практики в соглашении теперь прямо предусмотрено, что права требования по денежным средствам, возникающие исключительно из коммерческих договоров на продажу или аренду товаров или услуг, или в результате предоставления кредита в связи с коммерческой сделкой, не могут быть признаны инвестицией.
Порт - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
В Китае начали строить порт для развития торговли с Россией
23 августа, 07:50
Новое соглашение вступит в силу с первого числа месяца, следующего за датой, когда обе стороны письменно уведомят друг друга о выполнении необходимых внутригосударственных процедур. С этого момента старое соглашение автоматически прекратит свое действие.
Соглашение действует в течение 10 лет, а по окончании этого срока автоматически продлевается на последующие пятилетние сроки, если ни одна из сторон письменно не уведомит о намерении прекратить его действие. Причем сделать это необходимо по крайней мере за год до истечения соответствующего пятилетнего срока.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙРФВладимир Путининвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала