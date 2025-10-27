Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ван И: Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам - 27.10.2025, ПРАЙМ
Ван И: Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам
2025-10-27T16:21+0300
2025-10-27T16:21+0300
ПЕКИН, 27 окт - ПРАЙМ. Китай и США на переговорах в Куала-Лумпуре укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по решению торговых вопросов, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И по результатам телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио. "В ходе торгово-экономических переговоров в Куала-Лумпуре обе стороны (Китай и США - ред.) прояснили свои позиции, укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по взаимному решению текущих неотложных торгово-экономических вопросов", - заявил Ван И, его слова приводит агентство Синьхуа. По словам главы внешнеполитического ведомства, отношения Пекина и Вашингтона влияют на направление мирового развития. "Здоровые, стабильные и устойчивые двусторонние отношения соответствуют долгосрочным интересам обеих стран и являются общим ожиданием международного сообщества", - подчеркнул министр.
16:21 27.10.2025
 
Ван И: Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам

Ван И: Китай и США достигли рамочного консенсуса по решению торговых вопросов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД КНР Ван И
Глава МИД КНР Ван И - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Глава МИД КНР Ван И. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 27 окт - ПРАЙМ. Китай и США на переговорах в Куала-Лумпуре укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по решению торговых вопросов, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И по результатам телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио.
"В ходе торгово-экономических переговоров в Куала-Лумпуре обе стороны (Китай и США - ред.) прояснили свои позиции, укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по взаимному решению текущих неотложных торгово-экономических вопросов", - заявил Ван И, его слова приводит агентство Синьхуа.
По словам главы внешнеполитического ведомства, отношения Пекина и Вашингтона влияют на направление мирового развития.
"Здоровые, стабильные и устойчивые двусторонние отношения соответствуют долгосрочным интересам обеих стран и являются общим ожиданием международного сообщества", - подчеркнул министр.
Флаг Соединенных Штатов Америки - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
В США заявили, что откажутся от введения пошлины в отношении Китая
Вчера, 17:02
 
