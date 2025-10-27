https://1prime.ru/20251027/kitay-863982418.html
Ван И: Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам
Ван И: Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам - 27.10.2025, ПРАЙМ
Ван И: Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам
Китай и США на переговорах в Куала-Лумпуре укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по решению торговых вопросов, сообщил министр иностранных... | 27.10.2025, ПРАЙМ
ПЕКИН, 27 окт - ПРАЙМ. Китай и США на переговорах в Куала-Лумпуре укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по решению торговых вопросов, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И по результатам телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио. "В ходе торгово-экономических переговоров в Куала-Лумпуре обе стороны (Китай и США - ред.) прояснили свои позиции, укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по взаимному решению текущих неотложных торгово-экономических вопросов", - заявил Ван И, его слова приводит агентство Синьхуа. По словам главы внешнеполитического ведомства, отношения Пекина и Вашингтона влияют на направление мирового развития. "Здоровые, стабильные и устойчивые двусторонние отношения соответствуют долгосрочным интересам обеих стран и являются общим ожиданием международного сообщества", - подчеркнул министр.
Ван И: Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам
