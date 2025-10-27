https://1prime.ru/20251027/kitay-863983893.html
Редкоземельная компания КНР увеличила чистую прибыль на 280%
2025-10-27T16:59+0300
ПЕКИН, 27 окт - ПРАЙМ. Китайская компания по редкоземельным металлам China Northern Rare Earth за первые три квартала 2025 года увеличила чистую прибыль на 280,27% в годовом исчислении, до 1,54 миллиарда юаней (215 миллионов долларов), сообщает агентство "Цайлянь" со ссылкой на отчетность компании. China Northern Rare Earth входит в число ведущих компаний Китая по производству и продаже редкоземельных металлов. Штаб-квартира компании расположена в городе Баотоу автономного района Внутренняя Монголия, где находится одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов - Баян-Обо. "Совокупная выручка за первые три квартала 2025 года составила 30,29 миллиарда юаней (4,25 миллиарда долларов - ред.), что на 40,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль достигла 1,54 миллиарда юаней (215 миллионов долларов - ред.), увеличившись на 280,27% в годовом исчислении", - сказано в сообщении агентства. Отмечается, что в третьем квартале выручка компании выросла на 33,32% в годовом исчислении, достигнув 11,425 миллиарда юаней (1,6 миллиарда долларов), при этом чистая прибыль увеличилась на 69,48%, составив 610 миллионов юаней (85,66 миллиона долларов). Как уточнили в компании, рост финансовых показателей за отчетный период обусловлен повышением цен и объемов продажи основной продукции. Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября отметил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Вместе с тем, как накануне заявил глава американского минфина Скотт Бессент по итогам переговоров с КНР, США, скорее всего, откажутся от планов введения данной пошлины.
