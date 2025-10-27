https://1prime.ru/20251027/kitay-863993288.html

СМИ: КНР и США сделали только первый шаг к окончанию торговой войны

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Делегации Китая и США в ходе переговоров в Малайзии сделали только "первый шаг" для окончания торговой войны, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Китай и США в субботу и воскресенье провели торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава американского минфина Скотт Бессент. "Консенсус США и Китая - только "первый шаг" к окончанию торговой войны", - пишет SCMP. По словам экспертов, на которых ссылается издание, обе стороны "идут по тонкой грани" в преддверии форума АТЭС в Южной Корее, где президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, встретятся в четверг впервые с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе. "Рамочный консенсус - это только первый шаг. Настоящее испытание будет заключаться в том, чтобы провести матч между обоими гигантами", - заявил газете исполнительный со-директор итальянского аналитического центра "Центр исследований и социального развития" Джэймс Даунс. SCMP пишет, что в воскресенье Бессент в интервью CBS News заявил, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы покупки TikTok, и добавил, что "американские фермеры будут счастливы новой сделке". Ранее Трамп обещал, что договорится с Китаем об увеличении закупок американских соевых бобов. В августе президент США на своей странице в соцсети Truth Social написал: "Надеюсь, что Китай быстро учетверит заказы на соевые бобы. Это также способ значительно сократить китайский торговый дефицит". Изучив таможенную статистику КНР, РИА Новости обратило внимание, что Китай в сентябре впервые с 2018 года воздержался от импорта сои из США на фоне опасений американских производителей этой культуры из-за возможного кризиса отрасли. Ранее американские фермеры, выращивающие сою, потребовали от президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить торговый спор с Китаем, пока для этого еще есть время.

