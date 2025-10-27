Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Григоренко назвал задачи, стоящие перед контрольными органами - 27.10.2025
Григоренко назвал задачи, стоящие перед контрольными органами
Григоренко назвал задачи, стоящие перед контрольными органами - 27.10.2025, ПРАЙМ
Григоренко назвал задачи, стоящие перед контрольными органами
Перед контрольными органами РФ сегодня стоят задачи по развитию дистанционных форм контроля, в том числе через мобильное приложение для проверок бизнеса... | 27.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Перед контрольными органами РФ сегодня стоят задачи по развитию дистанционных форм контроля, в том числе через мобильное приложение для проверок бизнеса "Инспектор", заявил заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. "Теперь перед контролерами стоит задача – развивать дистанционные формы контроля. В том числе через мобильное приложение для проверок бизнеса "Инспектор". Приложение упрощает взаимодействие инспекторов и предпринимателей. С момента запуска проведено более 1,3 тысячи контрольных мероприятий", - сказал Григоренко в ходе еженедельного оперативного совещания вице-премьеров у премьер-министра Михаила Мишустина. "Основная цель реформы контрольно-надзорной деятельности в России – снижение административной нагрузки на бизнес. Количество проверок снизилось, а их эффективность выросла", - указал он. Вице-премьер отметил, что за время проведения контрольно-надзорной деятельности в РФ проверки оцифрованы от начала и до конца, а для обжалования результатов проверки создан специальный сервис на портале "Госуслуги", обязательные требования к ведению бизнеса актуализированы и сокращены. При назначении проверок, добавил Григоренко, используется риск-ориентированный подход - когда при наличии информации о высоком риске нарушения, например, срабатывает индикатор риска. При этом, по его словам, наибольшую эффективность показывают именно проверки по индикаторам риска - 87%. Мишустин в свою очередь отметил, что дальнейшая работа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности должна вестись точечно, в том числе с учетом обратной связи от бизнеса.
россия, рф, дмитрий григоренко, михаил мишустин, бизнес
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Григоренко, Михаил Мишустин, Бизнес
12:20 27.10.2025
 
Григоренко назвал задачи, стоящие перед контрольными органами

Вице-премьер Григоренко поручил развивать дистанционные формы контроля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-премьер Д. Григоренко
Вице-премьер Д. Григоренко - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Вице-премьер Д. Григоренко. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Перед контрольными органами РФ сегодня стоят задачи по развитию дистанционных форм контроля, в том числе через мобильное приложение для проверок бизнеса "Инспектор", заявил заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
"Теперь перед контролерами стоит задача – развивать дистанционные формы контроля. В том числе через мобильное приложение для проверок бизнеса "Инспектор". Приложение упрощает взаимодействие инспекторов и предпринимателей. С момента запуска проведено более 1,3 тысячи контрольных мероприятий", - сказал Григоренко в ходе еженедельного оперативного совещания вице-премьеров у премьер-министра Михаила Мишустина.
"Основная цель реформы контрольно-надзорной деятельности в России – снижение административной нагрузки на бизнес. Количество проверок снизилось, а их эффективность выросла", - указал он.
Вице-премьер отметил, что за время проведения контрольно-надзорной деятельности в РФ проверки оцифрованы от начала и до конца, а для обжалования результатов проверки создан специальный сервис на портале "Госуслуги", обязательные требования к ведению бизнеса актуализированы и сокращены.
При назначении проверок, добавил Григоренко, используется риск-ориентированный подход - когда при наличии информации о высоком риске нарушения, например, срабатывает индикатор риска. При этом, по его словам, наибольшую эффективность показывают именно проверки по индикаторам риска - 87%.
Мишустин в свою очередь отметил, что дальнейшая работа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности должна вестись точечно, в том числе с учетом обратной связи от бизнеса.
 
