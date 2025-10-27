https://1prime.ru/20251027/kontrol-863970964.html

Григоренко назвал задачи, стоящие перед контрольными органами

Григоренко назвал задачи, стоящие перед контрольными органами - 27.10.2025, ПРАЙМ

Григоренко назвал задачи, стоящие перед контрольными органами

Перед контрольными органами РФ сегодня стоят задачи по развитию дистанционных форм контроля, в том числе через мобильное приложение для проверок бизнеса... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T12:20+0300

2025-10-27T12:20+0300

2025-10-27T12:20+0300

экономика

россия

рф

дмитрий григоренко

михаил мишустин

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83958/60/839586061_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_2e759784d2bb6841eb8af3234cc68319.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Перед контрольными органами РФ сегодня стоят задачи по развитию дистанционных форм контроля, в том числе через мобильное приложение для проверок бизнеса "Инспектор", заявил заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. "Теперь перед контролерами стоит задача – развивать дистанционные формы контроля. В том числе через мобильное приложение для проверок бизнеса "Инспектор". Приложение упрощает взаимодействие инспекторов и предпринимателей. С момента запуска проведено более 1,3 тысячи контрольных мероприятий", - сказал Григоренко в ходе еженедельного оперативного совещания вице-премьеров у премьер-министра Михаила Мишустина. "Основная цель реформы контрольно-надзорной деятельности в России – снижение административной нагрузки на бизнес. Количество проверок снизилось, а их эффективность выросла", - указал он. Вице-премьер отметил, что за время проведения контрольно-надзорной деятельности в РФ проверки оцифрованы от начала и до конца, а для обжалования результатов проверки создан специальный сервис на портале "Госуслуги", обязательные требования к ведению бизнеса актуализированы и сокращены. При назначении проверок, добавил Григоренко, используется риск-ориентированный подход - когда при наличии информации о высоком риске нарушения, например, срабатывает индикатор риска. При этом, по его словам, наибольшую эффективность показывают именно проверки по индикаторам риска - 87%. Мишустин в свою очередь отметил, что дальнейшая работа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности должна вестись точечно, в том числе с учетом обратной связи от бизнеса.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, дмитрий григоренко, михаил мишустин, бизнес