В Красноармейске уничтожили расчет тяжелого дрона ВСУ "Баба-Яга"

В Красноармейске уничтожили расчет тяжелого дрона ВСУ "Баба-Яга"

ЛУГАНСК, 27 окт – ПРАЙМ. Расчет тяжелого дрона ВСУ "Баба-Яга" и место хранения БПЛА и боеприпасов к ним уничтожены в Красноармейске (украинское название Покровск) "дроноводами" группировки "Центр", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы БПЛА 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" вскрыли пункт управления вражескими БПЛА на красноармейском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. На кадрах, предоставленном МО РФ, видно, как российский разведывательный беспилотник следит за тяжелым коптером ВСУ "Баба-Яга" в Красноармейске. Дрон приземляется, к нему подходят двое украинских военных. Они поднимают "Бабу-Ягу" и несут ее в гараж, чтобы замаскировать. "Военнослужащие 80-го батальона разведали координаты размещения вражеских расчетов и пункта управления БПЛА, а также мест хранения беспилотников и боекомплекта к ним. В результате точечной боевой работы расчеты ударных FPV-дронов батальона уничтожили все выявленные вражеские цели", - сообщили в оборонном ведомстве. На следующих кадрах от МО РФ видна боевая работа по уничтожению выявленных целей российских расчетов FPV-дронов. Попадание приходится точно в цель, место хранения "Бабы-Яги" вскоре загорается от детонации боеприпасов. В минувшее воскресенье начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.

2025

