В Красноармейске уничтожили расчет тяжелого дрона ВСУ "Баба-Яга" - 27.10.2025
В Красноармейске уничтожили расчет тяжелого дрона ВСУ "Баба-Яга"
В Красноармейске уничтожили расчет тяжелого дрона ВСУ "Баба-Яга"
2025-10-27T05:17+0300
2025-10-27T05:17+0300
ЛУГАНСК, 27 окт – ПРАЙМ. Расчет тяжелого дрона ВСУ "Баба-Яга" и место хранения БПЛА и боеприпасов к ним уничтожены в Красноармейске (украинское название Покровск) "дроноводами" группировки "Центр", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы БПЛА 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" вскрыли пункт управления вражескими БПЛА на красноармейском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. На кадрах, предоставленном МО РФ, видно, как российский разведывательный беспилотник следит за тяжелым коптером ВСУ "Баба-Яга" в Красноармейске. Дрон приземляется, к нему подходят двое украинских военных. Они поднимают "Бабу-Ягу" и несут ее в гараж, чтобы замаскировать. "Военнослужащие 80-го батальона разведали координаты размещения вражеских расчетов и пункта управления БПЛА, а также мест хранения беспилотников и боекомплекта к ним. В результате точечной боевой работы расчеты ударных FPV-дронов батальона уничтожили все выявленные вражеские цели", - сообщили в оборонном ведомстве. На следующих кадрах от МО РФ видна боевая работа по уничтожению выявленных целей российских расчетов FPV-дронов. Попадание приходится точно в цель, место хранения "Бабы-Яги" вскоре загорается от детонации боеприпасов. В минувшее воскресенье начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.
05:17 27.10.2025
 
В Красноармейске уничтожили расчет тяжелого дрона ВСУ "Баба-Яга"

Расчет дрона ВСУ «Баба-Яга» уничтожен в Красноармейске

ЛУГАНСК, 27 окт – ПРАЙМ. Расчет тяжелого дрона ВСУ "Баба-Яга" и место хранения БПЛА и боеприпасов к ним уничтожены в Красноармейске (украинское название Покровск) "дроноводами" группировки "Центр", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Операторы БПЛА 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" вскрыли пункт управления вражескими БПЛА на красноармейском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
На кадрах, предоставленном МО РФ, видно, как российский разведывательный беспилотник следит за тяжелым коптером ВСУ "Баба-Яга" в Красноармейске. Дрон приземляется, к нему подходят двое украинских военных. Они поднимают "Бабу-Ягу" и несут ее в гараж, чтобы замаскировать.
"Военнослужащие 80-го батальона разведали координаты размещения вражеских расчетов и пункта управления БПЛА, а также мест хранения беспилотников и боекомплекта к ним. В результате точечной боевой работы расчеты ударных FPV-дронов батальона уничтожили все выявленные вражеские цели", - сообщили в оборонном ведомстве.
На следующих кадрах от МО РФ видна боевая работа по уничтожению выявленных целей российских расчетов FPV-дронов. Попадание приходится точно в цель, место хранения "Бабы-Яги" вскоре загорается от детонации боеприпасов.
В минувшее воскресенье начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что группировка войск "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.
 
