В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива - 27.10.2025, ПРАЙМ
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива
Ситуация с поставками топлива в республику Крым стабилизировалась, в ближайшее время на АЗС будет восстановлена полная линейка, заявил глава минтопэнерго... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T16:44+0300
2025-10-27T16:44+0300
2025-10-27T16:44+0300
крым
севастополь
сергей аксенов
энергетика
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Ситуация с поставками топлива в республику Крым стабилизировалась, в ближайшее время на АЗС будет восстановлена полная линейка, заявил глава минтопэнерго региона Владимир Воронкин. Продажа топлива на АЗС в республике Крым с воскресенья производятся без ограничений, топливо реализуется на 270 заправках, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. "На сегодняшний день можно сказать, что ситуация с топливообеспечением в республике нормализовалась. Необходимый запас сформирован на нефтебазах, а также на автозаправочных станциях... Топливо трейдеры получили, сегодня – завтра будут развозить по всем заправкам, полный сегмент обеспечен", - заявил министр на видео, размещенном в его Telegram-канале. Ранее в Крыму на фоне дефицита бензина вводились ограничения на продажу топлива: с октября можно было приобрести 20 литров, позднее - 30 литров топлива за одну покупку. Кроме того, бензин продавался лишь на ограниченном количестве АЗС. Власти Крыма ранее сообщили о договоренности с основными нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива. В частности, стоимость бензина марки АИ-92 не должна превышать 70 рублей за литр, за АИ-95 –76 рублей за литр. В Севастополе предельная стоимость литра АИ-95 установлена на уровне 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей.
крым
севастополь
