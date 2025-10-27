Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива - 27.10.2025
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива - 27.10.2025, ПРАЙМ
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива
Ситуация с поставками топлива в республику Крым стабилизировалась, в ближайшее время на АЗС будет восстановлена полная линейка, заявил глава минтопэнерго... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T16:44+0300
2025-10-27T16:44+0300
крым
севастополь
сергей аксенов
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f58aec1a52115099b46ce6c4ec5f7d98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Ситуация с поставками топлива в республику Крым стабилизировалась, в ближайшее время на АЗС будет восстановлена полная линейка, заявил глава минтопэнерго региона Владимир Воронкин. Продажа топлива на АЗС в республике Крым с воскресенья производятся без ограничений, топливо реализуется на 270 заправках, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. "На сегодняшний день можно сказать, что ситуация с топливообеспечением в республике нормализовалась. Необходимый запас сформирован на нефтебазах, а также на автозаправочных станциях... Топливо трейдеры получили, сегодня – завтра будут развозить по всем заправкам, полный сегмент обеспечен", - заявил министр на видео, размещенном в его Telegram-канале. Ранее в Крыму на фоне дефицита бензина вводились ограничения на продажу топлива: с октября можно было приобрести 20 литров, позднее - 30 литров топлива за одну покупку. Кроме того, бензин продавался лишь на ограниченном количестве АЗС. Власти Крыма ранее сообщили о договоренности с основными нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива. В частности, стоимость бензина марки АИ-92 не должна превышать 70 рублей за литр, за АИ-95 –76 рублей за литр. В Севастополе предельная стоимость литра АИ-95 установлена на уровне 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей.
крым
севастополь
крым, севастополь, сергей аксенов, энергетика
КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Аксенов, энергетика
16:44 27.10.2025
 
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива

Воронкин: ситуация с поставками топлива в Крым стабилизировалась

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Ситуация с поставками топлива в республику Крым стабилизировалась, в ближайшее время на АЗС будет восстановлена полная линейка, заявил глава минтопэнерго региона Владимир Воронкин.
Продажа топлива на АЗС в республике Крым с воскресенья производятся без ограничений, топливо реализуется на 270 заправках, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
"На сегодняшний день можно сказать, что ситуация с топливообеспечением в республике нормализовалась. Необходимый запас сформирован на нефтебазах, а также на автозаправочных станциях... Топливо трейдеры получили, сегодня – завтра будут развозить по всем заправкам, полный сегмент обеспечен", - заявил министр на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Ранее в Крыму на фоне дефицита бензина вводились ограничения на продажу топлива: с октября можно было приобрести 20 литров, позднее - 30 литров топлива за одну покупку. Кроме того, бензин продавался лишь на ограниченном количестве АЗС.
Власти Крыма ранее сообщили о договоренности с основными нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива. В частности, стоимость бензина марки АИ-92 не должна превышать 70 рублей за литр, за АИ-95 –76 рублей за литр. В Севастополе предельная стоимость литра АИ-95 установлена на уровне 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей.
КРЫМСЕВАСТОПОЛЬСергей Аксеновэнергетика
 
 
Заголовок открываемого материала