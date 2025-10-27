Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля к юаню снизился - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/kurs-863991077.html
Курс рубля к юаню снизился
Курс рубля к юаню снизился - 27.10.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню снизился
Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню на Московской бирже, резко растеряв свой дневной рост перед закрытием торгов, следует из данных площадки. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T19:52+0300
2025-10-27T19:52+0300
рынок
торги
александр бахтин
наталья ващелюк
"бкс мир инвестиций"
банк россия
ук "первая"
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню на Московской бирже, резко растеряв свой дневной рост перед закрытием торгов, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2 копейки - до 11,17 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 0,03%, до 65,22 доллара за баррель. НАЛОГОВАЯ ПОДДЕРЖКА Юань вырос на 0,16%. Курс китайской валюты большую часть торгов в понедельник снижался, перейдя к росту ближе к их окончанию, при этом он двигался в диапазоне 11,02-11,18 рубля. "Локально российскую валюту поддержал фискальный период – в этом месяце экспортеры, помимо стандартных налогов, выплачивают квартальный налог на дополнительный доход (НДД), отсюда выше объемы продаж инвалют", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Фундаментально за рубль мог сыграть сигнал ЦБ, данный в минувшую пятницу – несмотря на символическое снижение ключевой ставки, регулятор пересмотрел ожидания по ней на будущий год в сторону повышения, добавил он. "Вечный фьючерс на доллар впервые с 16 октября опустился ниже 79 рублей. Это совпадает с цифрами ЦБ, сегодня Банк России снизил официальный курс доллара на 2 рубля, до 78,98 рубля", - отметил Александр Бахтин из "Гарда капитал". ПРОГНОЗЫ "Нацвалюта остается слабо восприимчивой к геополитике – баланс экспорта-импорта и динамика процентных ставок остаются в приоритете для рубля. На этой неделе ждем доллар в пределах 78,5-81,5 рубля, юань – 11-11,3 рубля", - рассказал Шепелев. "На этой неделе подготовка к налоговому периоду может по-прежнему влиять на валютный рынок. Курс доллара может находиться в интервале 80–84 рублей, курс юаня – 11,2–11,7 рубля", - считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
https://1prime.ru/20251026/rubl-863946234.html
https://1prime.ru/20251025/zapad-863930539.html
https://1prime.ru/20251027/rezervy-863905211.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a97b97dd5742b58a0bbf767bcce543e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, александр бахтин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", банк россия, ук "первая", мировая экономика
Рынок, Торги, Александр Бахтин, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", банк Россия, УК "Первая", Мировая экономика
19:52 27.10.2025
 
Курс рубля к юаню снизился

Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов понедельника

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Денежные купюры Банка России и китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню на Московской бирже, резко растеряв свой дневной рост перед закрытием торгов, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2 копейки - до 11,17 рубля.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Рубль стал самой успешной валютой этого года, заявил Дмитриев
Вчера, 16:13
Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 0,03%, до 65,22 доллара за баррель.
НАЛОГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Юань вырос на 0,16%. Курс китайской валюты большую часть торгов в понедельник снижался, перейдя к росту ближе к их окончанию, при этом он двигался в диапазоне 11,02-11,18 рубля.
"Локально российскую валюту поддержал фискальный период – в этом месяце экспортеры, помимо стандартных налогов, выплачивают квартальный налог на дополнительный доход (НДД), отсюда выше объемы продаж инвалют", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Фундаментально за рубль мог сыграть сигнал ЦБ, данный в минувшую пятницу – несмотря на символическое снижение ключевой ставки, регулятор пересмотрел ожидания по ней на будущий год в сторону повышения, добавил он.
Флаги Росиии и Китая - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Титов рассказал, как Россия и Китай борются с давлением Запада
25 октября, 16:10
"Вечный фьючерс на доллар впервые с 16 октября опустился ниже 79 рублей. Это совпадает с цифрами ЦБ, сегодня Банк России снизил официальный курс доллара на 2 рубля, до 78,98 рубля", - отметил Александр Бахтин из "Гарда капитал".
ПРОГНОЗЫ
"Нацвалюта остается слабо восприимчивой к геополитике – баланс экспорта-импорта и динамика процентных ставок остаются в приоритете для рубля. На этой неделе ждем доллар в пределах 78,5-81,5 рубля, юань – 11-11,3 рубля", - рассказал Шепелев.
"На этой неделе подготовка к налоговому периоду может по-прежнему влиять на валютный рынок. Курс доллара может находиться в интервале 80–84 рублей, курс юаня – 11,2–11,7 рубля", - считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Слитки золота на транспортной ленте - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
"Ставка на золото": к чему готовится Центробанк
07:07
 
РынокТоргиАлександр БахтинНаталья Ващелюк"БКС Мир инвестиций"банк РоссияУК "Первая"Мировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала