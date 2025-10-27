https://1prime.ru/20251027/kurs-863991077.html

Курс рубля к юаню снизился

Курс рубля к юаню снизился - 27.10.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню снизился

Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню на Московской бирже, резко растеряв свой дневной рост перед закрытием торгов, следует из данных площадки. | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T19:52+0300

2025-10-27T19:52+0300

2025-10-27T19:52+0300

рынок

торги

александр бахтин

наталья ващелюк

"бкс мир инвестиций"

банк россия

ук "первая"

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c06b519549be46bd53b4bf180e3fb1.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов понедельника снизился к юаню на Московской бирже, резко растеряв свой дневной рост перед закрытием торгов, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2 копейки - до 11,17 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 0,03%, до 65,22 доллара за баррель. НАЛОГОВАЯ ПОДДЕРЖКА Юань вырос на 0,16%. Курс китайской валюты большую часть торгов в понедельник снижался, перейдя к росту ближе к их окончанию, при этом он двигался в диапазоне 11,02-11,18 рубля. "Локально российскую валюту поддержал фискальный период – в этом месяце экспортеры, помимо стандартных налогов, выплачивают квартальный налог на дополнительный доход (НДД), отсюда выше объемы продаж инвалют", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Фундаментально за рубль мог сыграть сигнал ЦБ, данный в минувшую пятницу – несмотря на символическое снижение ключевой ставки, регулятор пересмотрел ожидания по ней на будущий год в сторону повышения, добавил он. "Вечный фьючерс на доллар впервые с 16 октября опустился ниже 79 рублей. Это совпадает с цифрами ЦБ, сегодня Банк России снизил официальный курс доллара на 2 рубля, до 78,98 рубля", - отметил Александр Бахтин из "Гарда капитал". ПРОГНОЗЫ "Нацвалюта остается слабо восприимчивой к геополитике – баланс экспорта-импорта и динамика процентных ставок остаются в приоритете для рубля. На этой неделе ждем доллар в пределах 78,5-81,5 рубля, юань – 11-11,3 рубля", - рассказал Шепелев. "На этой неделе подготовка к налоговому периоду может по-прежнему влиять на валютный рынок. Курс доллара может находиться в интервале 80–84 рублей, курс юаня – 11,2–11,7 рубля", - считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".

https://1prime.ru/20251026/rubl-863946234.html

https://1prime.ru/20251025/zapad-863930539.html

https://1prime.ru/20251027/rezervy-863905211.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, александр бахтин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", банк россия, ук "первая", мировая экономика