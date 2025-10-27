https://1prime.ru/20251027/lekarstva-863976812.html

Голикова рассказала о доле отечественных лекарств на российском рынке

27.10.2025

Доля российских лекарств в общем объеме продаж составляет 67%, а в объеме госзакупок - 85%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Доля российских лекарств в общем объеме продаж составляет 67%, а в объеме госзакупок - 85%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По итогам 2024 года фармацевтический рынок составляет у нас 1,1 триллиона рублей. И 67% - это от закупки уже российского, а в государственных закупках - это 85%. Этим и определяется развитие", - сказала зампред правительства в ходе конференции "Приоритет – технологическое лидерство". Голикова добавила, что необходимо появление инновационных препаратов и собственных медицинских изделий. "Приоритет" - самая масштабная в истории России программа государственной поддержки университетов. Программа направлена не только на обеспечение доступности качественного высшего образования, но и на увеличение вклада университетов в достижение национальных целей развития России. В 2025 году в программе участвует 141 университет из 56 субъектов Российской Федерации. Из них 118 получают гранты в форме субсидии из федерального бюджета, 23 имеют статус кандидатов.

