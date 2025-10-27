Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Голикова рассказала о доле отечественных лекарств на российском рынке - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/lekarstva-863976812.html
Голикова рассказала о доле отечественных лекарств на российском рынке
Голикова рассказала о доле отечественных лекарств на российском рынке - 27.10.2025, ПРАЙМ
Голикова рассказала о доле отечественных лекарств на российском рынке
Доля российских лекарств в общем объеме продаж составляет 67%, а в объеме госзакупок - 85%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T14:29+0300
2025-10-27T14:29+0300
бизнес
россия
рф
татьяна голикова
здоровье
лекарства
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_501008e5f22cf71dca69c1c4f36ec9cb.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Доля российских лекарств в общем объеме продаж составляет 67%, а в объеме госзакупок - 85%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По итогам 2024 года фармацевтический рынок составляет у нас 1,1 триллиона рублей. И 67% - это от закупки уже российского, а в государственных закупках - это 85%. Этим и определяется развитие", - сказала зампред правительства в ходе конференции "Приоритет – технологическое лидерство". Голикова добавила, что необходимо появление инновационных препаратов и собственных медицинских изделий. "Приоритет" - самая масштабная в истории России программа государственной поддержки университетов. Программа направлена не только на обеспечение доступности качественного высшего образования, но и на увеличение вклада университетов в достижение национальных целей развития России. В 2025 году в программе участвует 141 университет из 56 субъектов Российской Федерации. Из них 118 получают гранты в форме субсидии из федерального бюджета, 23 имеют статус кандидатов.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067464_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9ee34a23b4d2ea737a1a82ecf4a2c855.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, татьяна голикова, здоровье, лекарства
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Татьяна Голикова, Здоровье, лекарства
14:29 27.10.2025
 
Голикова рассказала о доле отечественных лекарств на российском рынке

Голикова: доля российских лекарств в общем объеме продаж составляет 67%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Доля российских лекарств в общем объеме продаж составляет 67%, а в объеме госзакупок - 85%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По итогам 2024 года фармацевтический рынок составляет у нас 1,1 триллиона рублей. И 67% - это от закупки уже российского, а в государственных закупках - это 85%. Этим и определяется развитие", - сказала зампред правительства в ходе конференции "Приоритет – технологическое лидерство".
Голикова добавила, что необходимо появление инновационных препаратов и собственных медицинских изделий.
"Приоритет" - самая масштабная в истории России программа государственной поддержки университетов. Программа направлена не только на обеспечение доступности качественного высшего образования, но и на увеличение вклада университетов в достижение национальных целей развития России.
В 2025 году в программе участвует 141 университет из 56 субъектов Российской Федерации. Из них 118 получают гранты в форме субсидии из федерального бюджета, 23 имеют статус кандидатов.
 
БизнесРОССИЯРФТатьяна ГоликоваЗдоровьелекарства
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала