https://1prime.ru/20251027/lekarstva-863976812.html
Голикова рассказала о доле отечественных лекарств на российском рынке
Голикова рассказала о доле отечественных лекарств на российском рынке - 27.10.2025, ПРАЙМ
Голикова рассказала о доле отечественных лекарств на российском рынке
Доля российских лекарств в общем объеме продаж составляет 67%, а в объеме госзакупок - 85%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T14:29+0300
2025-10-27T14:29+0300
2025-10-27T14:29+0300
бизнес
россия
рф
татьяна голикова
здоровье
лекарства
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_501008e5f22cf71dca69c1c4f36ec9cb.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Доля российских лекарств в общем объеме продаж составляет 67%, а в объеме госзакупок - 85%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По итогам 2024 года фармацевтический рынок составляет у нас 1,1 триллиона рублей. И 67% - это от закупки уже российского, а в государственных закупках - это 85%. Этим и определяется развитие", - сказала зампред правительства в ходе конференции "Приоритет – технологическое лидерство". Голикова добавила, что необходимо появление инновационных препаратов и собственных медицинских изделий. "Приоритет" - самая масштабная в истории России программа государственной поддержки университетов. Программа направлена не только на обеспечение доступности качественного высшего образования, но и на увеличение вклада университетов в достижение национальных целей развития России. В 2025 году в программе участвует 141 университет из 56 субъектов Российской Федерации. Из них 118 получают гранты в форме субсидии из федерального бюджета, 23 имеют статус кандидатов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067464_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9ee34a23b4d2ea737a1a82ecf4a2c855.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, татьяна голикова, здоровье, лекарства
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Татьяна Голикова, Здоровье, лекарства
Голикова рассказала о доле отечественных лекарств на российском рынке
Голикова: доля российских лекарств в общем объеме продаж составляет 67%
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Доля российских лекарств в общем объеме продаж составляет 67%, а в объеме госзакупок - 85%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По итогам 2024 года фармацевтический рынок составляет у нас 1,1 триллиона рублей. И 67% - это от закупки уже российского, а в государственных закупках - это 85%. Этим и определяется развитие", - сказала зампред правительства в ходе конференции "Приоритет – технологическое лидерство".
Голикова
добавила, что необходимо появление инновационных препаратов и собственных медицинских изделий.
"Приоритет" - самая масштабная в истории России программа государственной поддержки университетов. Программа направлена не только на обеспечение доступности качественного высшего образования, но и на увеличение вклада университетов в достижение национальных целей развития России.
В 2025 году в программе участвует 141 университет из 56 субъектов Российской Федерации. Из них 118 получают гранты в форме субсидии из федерального бюджета, 23 имеют статус кандидатов.