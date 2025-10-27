Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251027/litva-863956023.html
Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией
Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией - 27.10.2025, ПРАЙМ
Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией
Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией, после того как в воздушном пространстве аэропорта Вильнюса были обнаружены объекты, предположительно, воздушные... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T00:40+0300
2025-10-27T00:40+0300
бизнес
экономика
литва
белоруссия
вильнюс
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863956023.jpg?1761514815
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией, после того как в воздушном пространстве аэропорта Вильнюса были обнаружены объекты, предположительно, воздушные шары, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальный кризисный центр Литвы. Ранее Рейтер со ссылкой на центр передавал о закрытии аэропорта Вильнюса. "Литва закрыла аэропорт Вильнюса и КПП с Белоруссией... Граница с Белоруссией будет оставаться закрытой до заседания Комиссии по национальной безопасности Литвы в понедельник", - говорится в сообщении агентства. На прошедшей неделе Литва несколько раз закрывала КПП на границе с Белоруссией. Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентов с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
литва
белоруссия
вильнюс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, литва, белоруссия, вильнюс, ес
Бизнес, Экономика, ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, Вильнюс, ЕС
00:40 27.10.2025
 
Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией

Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией после обнаружения воздушных шаров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией, после того как в воздушном пространстве аэропорта Вильнюса были обнаружены объекты, предположительно, воздушные шары, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальный кризисный центр Литвы.
Ранее Рейтер со ссылкой на центр передавал о закрытии аэропорта Вильнюса.
"Литва закрыла аэропорт Вильнюса и КПП с Белоруссией... Граница с Белоруссией будет оставаться закрытой до заседания Комиссии по национальной безопасности Литвы в понедельник", - говорится в сообщении агентства.
На прошедшей неделе Литва несколько раз закрывала КПП на границе с Белоруссией.
Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентов с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
 
ЭкономикаБизнесЛИТВАБЕЛОРУССИЯВильнюсЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала