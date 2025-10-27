https://1prime.ru/20251027/litva-863956023.html
Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией, после того как в воздушном пространстве аэропорта Вильнюса были обнаружены объекты, предположительно, воздушные шары, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальный кризисный центр Литвы.
Ранее Рейтер со ссылкой на центр передавал о закрытии аэропорта Вильнюса.
"Литва закрыла аэропорт Вильнюса и КПП с Белоруссией... Граница с Белоруссией будет оставаться закрытой до заседания Комиссии по национальной безопасности Литвы в понедельник", - говорится в сообщении агентства.
На прошедшей неделе Литва несколько раз закрывала КПП на границе с Белоруссией.
Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентов с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
