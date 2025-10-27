https://1prime.ru/20251027/litva-863956023.html

Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией

Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией - 27.10.2025, ПРАЙМ

Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией

Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией, после того как в воздушном пространстве аэропорта Вильнюса были обнаружены объекты, предположительно, воздушные... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T00:40+0300

2025-10-27T00:40+0300

2025-10-27T00:40+0300

бизнес

экономика

литва

белоруссия

вильнюс

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863956023.jpg?1761514815

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией, после того как в воздушном пространстве аэропорта Вильнюса были обнаружены объекты, предположительно, воздушные шары, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальный кризисный центр Литвы. Ранее Рейтер со ссылкой на центр передавал о закрытии аэропорта Вильнюса. "Литва закрыла аэропорт Вильнюса и КПП с Белоруссией... Граница с Белоруссией будет оставаться закрытой до заседания Комиссии по национальной безопасности Литвы в понедельник", - говорится в сообщении агентства. На прошедшей неделе Литва несколько раз закрывала КПП на границе с Белоруссией. Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентов с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.

литва

белоруссия

вильнюс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, литва, белоруссия, вильнюс, ес