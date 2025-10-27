Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк Лизинг присоединился к программам льготного лизинга ДОМ.РФ - 27.10.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк Лизинг присоединился к программам льготного лизинга ДОМ.РФ
Совкомбанк Лизинг присоединился к программам льготного лизинга ДОМ.РФ - 27.10.2025, ПРАЙМ
Совкомбанк Лизинг присоединился к программам льготного лизинга ДОМ.РФ
Совкомбанк Лизинг стал участником федеральных программы льготного лизинга, оператором которой выступает ДОМ.РФ. Это позволяет клиентам компании —... | 27.10.2025, ПРАЙМ
совкомбанк лизинг
финансы
бизнес
минпромторг
сельское хозяйство
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк Лизинг стал участником федеральных программы льготного лизинга, оператором которой выступает ДОМ.РФ. Это позволяет клиентам компании — сельхозпроизводителям, коммунальным службам и строительным организациям — получать технику на выгодных условиях благодаря господдержке, сообщили в банке.Программа реализуется при участии Минпромторга России и предусматривает субсидирование ставок для конечных заемщиков. Ключевое преимущество — предельное удорожание по договору лизинга не превышает 10%, что делает технику значительно доступнее по сравнению с рыночными предложениями."Это важное дополнение к нашему портфелю решений с государственной поддержкой. Наряду с существующими программами Минпромторга, мы теперь можем предложить клиентам еще более широкие возможности для обновления техники на выгодных условиях. Это особенно важно для сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, которым требуется доступное финансирование", - подчеркнул гендиректор Совкомбанк Лизинг Алексей Казак.Преимущества программы льготного лизинга:Программа доступны для сельхозпроизводителей, коммунальных служб и дорожно-строительных организаций всех форм собственности, а также для физлиц.Для получения финансирования нужно подать заявку в Совкомбанк Лизинг, сопроводив ее необходимым пакетом документов. Затем следует пройти проверку на соответствие критериям и заключить договор лизинга. Уже через несколько месяцев вы сможете использовать новую технику.
2025
Новости
совкомбанк лизинг, финансы, бизнес, минпромторг, сельское хозяйство
Совкомбанк Лизинг, Финансы, Бизнес, Минпромторг, Сельское хозяйство
Совкомбанк Лизинг присоединился к программам льготного лизинга ДОМ.РФ

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
