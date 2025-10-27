https://1prime.ru/20251027/lizing-863976232.html
Совкомбанк Лизинг присоединился к программам льготного лизинга ДОМ.РФ
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк Лизинг стал участником федеральных программы льготного лизинга, оператором которой выступает ДОМ.РФ. Это позволяет клиентам компании — сельхозпроизводителям, коммунальным службам и строительным организациям — получать технику на выгодных условиях благодаря господдержке, сообщили в банке.
Программа реализуется при участии Минпромторга России и предусматривает субсидирование ставок для конечных заемщиков. Ключевое преимущество — предельное удорожание по договору лизинга не превышает 10%, что делает технику значительно доступнее по сравнению с рыночными предложениями.
"Это важное дополнение к нашему портфелю решений с государственной поддержкой. Наряду с существующими программами Минпромторга, мы теперь можем предложить клиентам еще более широкие возможности для обновления техники на выгодных условиях. Это особенно важно для сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, которым требуется доступное финансирование", - подчеркнул гендиректор Совкомбанк Лизинг Алексей Казак.
Преимущества программы льготного лизинга:
- Сниженная ставка — благодаря государственной поддержке.
- Гибкие сроки — от 37 до 84 месяцев.
- Широкий выбор техники — более 50 видов, включая тракторы, погрузчики и дорожно-строительную технику.
Программа доступны для сельхозпроизводителей, коммунальных служб и дорожно-строительных организаций всех форм собственности, а также для физлиц.
Для получения финансирования нужно подать заявку в Совкомбанк Лизинг, сопроводив ее необходимым пакетом документов. Затем следует пройти проверку на соответствие критериям и заключить договор лизинга. Уже через несколько месяцев вы сможете использовать новую технику.