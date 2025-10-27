Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия должна достичь самообеспеченности по двум основным категориям - молоку, а также фруктам и ягодам, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
2025-10-27T21:25+0300
2025-10-27T21:25+0300
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия должна достичь самообеспеченности по двум основным категориям - молоку, а также фруктам и ягодам, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Основной наш продукт, по которому нам необходимо достигнуть продбеза, это молоко и молокопродукты. Здесь, как я и сказала, мы увеличиваемся каждый год. И вторая позиция – это фрукты и ягоды. Соответственно, наш (целевой - ред.) показатель - 60%. В этом году мы ожидаем показатель на уровне 44%. Преимущественно за счет позиций яблок", - сказала Лут в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме. Она напомнила, что прогноз по урожаю яблок по итогам этого года составляет 1,9 миллиона тонн. "Если посмотреть показатели продбеза, мы уже много лет подряд выполняем основные показатели продбезопасности. У нас есть колебания в отношении картофеля и овощей", - уточнила она. Министр отметила, что урожай сои в этом году ожидается на уровне 7,8 миллиона тонн, по рапсу 5,4 миллиона тонн. Сахарной свеклы соберут порядка 48 миллионов тонн. Картофеля и овощей - 7,6 миллиона тонн по каждой категории. Ранее в понедельник Лут сообщила, что Россия по итогам 2025 года соберет 135 миллионов тонн зерна в чистом весе, осталось собрать порядка 6,5% площадей.
россия, сельское хозяйство, рф, оксана лут, минсельхоз, единая россия, госдума
21:25 27.10.2025
 
В Минсельхозе рассказали о целях продовольственной безопасности

Лут: России необходимо достичь целей продбезопасности по молоку, фруктам и ягодам

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкОксана Лут
Оксана Лут - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Оксана Лут. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия должна достичь самообеспеченности по двум основным категориям - молоку, а также фруктам и ягодам, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Основной наш продукт, по которому нам необходимо достигнуть продбеза, это молоко и молокопродукты. Здесь, как я и сказала, мы увеличиваемся каждый год. И вторая позиция – это фрукты и ягоды. Соответственно, наш (целевой - ред.) показатель - 60%. В этом году мы ожидаем показатель на уровне 44%. Преимущественно за счет позиций яблок", - сказала Лут в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Она напомнила, что прогноз по урожаю яблок по итогам этого года составляет 1,9 миллиона тонн.
"Если посмотреть показатели продбеза, мы уже много лет подряд выполняем основные показатели продбезопасности. У нас есть колебания в отношении картофеля и овощей", - уточнила она.
Министр отметила, что урожай сои в этом году ожидается на уровне 7,8 миллиона тонн, по рапсу 5,4 миллиона тонн. Сахарной свеклы соберут порядка 48 миллионов тонн. Картофеля и овощей - 7,6 миллиона тонн по каждой категории.
Ранее в понедельник Лут сообщила, что Россия по итогам 2025 года соберет 135 миллионов тонн зерна в чистом весе, осталось собрать порядка 6,5% площадей.
