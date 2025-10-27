https://1prime.ru/20251027/malayziya-863990563.html

Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией

2025-10-27T19:36+0300

КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что обсудил упрощение трансграничных платежей с РФ в рамках встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком на полях Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре. "Я провел двусторонние встречи и обсуждения с вице-премьером Российской Федерации Алексеем Оверчуком в рамках укрепления двусторонних отношений между Малайзией и Россией. Мы обсудили вопросы образования, торговли и инвестиций, включая усилия по упрощению трансграничных платежей", - отметил Анвар Ибрагим в своем заявлении, опубликованном в соцсетях премьера. Он добавил, что Малайзия продолжит содействовать укреплению отношений с Россией на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды "в соответствии с ролью Малайзии как председателя АСЕАН в повышении роли, баланса и интересов этого региона на мировой арене".

