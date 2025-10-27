Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией - 27.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251027/malayziya-863990563.html
Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией
Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией - 27.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что обсудил упрощение трансграничных платежей с РФ в рамках встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком на... | 27.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-27T19:36+0300
2025-10-27T19:36+0300
россия
малайзия
рф
алексей оверчук
асеан
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862464638_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aece109db9d243e0c4e4bdd42cca51c9.jpg
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что обсудил упрощение трансграничных платежей с РФ в рамках встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком на полях Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре. "Я провел двусторонние встречи и обсуждения с вице-премьером Российской Федерации Алексеем Оверчуком в рамках укрепления двусторонних отношений между Малайзией и Россией. Мы обсудили вопросы образования, торговли и инвестиций, включая усилия по упрощению трансграничных платежей", - отметил Анвар Ибрагим в своем заявлении, опубликованном в соцсетях премьера. Он добавил, что Малайзия продолжит содействовать укреплению отношений с Россией на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды "в соответствии с ролью Малайзии как председателя АСЕАН в повышении роли, баланса и интересов этого региона на мировой арене".
https://1prime.ru/20251027/sevmorput-863975327.html
малайзия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862464638_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1109e9b586e5cedfc9448abe3b609621.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, малайзия, рф, алексей оверчук, асеан, финансы
РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, РФ, Алексей Оверчук, АСЕАН, Финансы
19:36 27.10.2025
 
Премьер Малайзии обсудил упрощение трансграничных платежей с Россией

Ибрагим обсудил упрощение трансграничных платежей Малайзии с РФ на встрече с Оверчуком

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - ПРАЙМ. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что обсудил упрощение трансграничных платежей с РФ в рамках встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком на полях Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре.
"Я провел двусторонние встречи и обсуждения с вице-премьером Российской Федерации Алексеем Оверчуком в рамках укрепления двусторонних отношений между Малайзией и Россией. Мы обсудили вопросы образования, торговли и инвестиций, включая усилия по упрощению трансграничных платежей", - отметил Анвар Ибрагим в своем заявлении, опубликованном в соцсетях премьера.
Он добавил, что Малайзия продолжит содействовать укреплению отношений с Россией на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды "в соответствии с ролью Малайзии как председателя АСЕАН в повышении роли, баланса и интересов этого региона на мировой арене".
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Оверчук рассказал об интересе стран АСЕАН к Севморпути
13:54
 
РОССИЯМАЛАЙЗИЯРФАлексей ОверчукАСЕАНФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала