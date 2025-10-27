https://1prime.ru/20251027/max--863971950.html

Число пользователей MAX превысило 50 миллионов

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Число пользователей национальной платформы MAX превысило 50 миллионов, среднесуточный охват в октябре составил 19 миллионов человек, сообщили в пресс-службе платформы. "В МАХ зарегистрировались 50 миллионов пользователей. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября - когда суточный охват превысил 22,5 миллиона пользователей", - говорится в сообщении.Так, с момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, позвонили 842 миллиона раз и записали более 25 миллионов видеокружков, а число групповых чатов достигло 7,6 миллиона. Число каналов в МАХ превысило 13 тысяч. Новыми авторами платформы стали певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы МАХ, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

