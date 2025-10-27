Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-27
2025-10-27T12:35+0300
технологии
мессенджеры
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93912cebeec9ba6c82f86e42053791f1.jpg
технологии, мессенджеры, россия
Технологии, мессенджеры, РОССИЯ
12:35 27.10.2025
 
Число пользователей MAX превысило 50 миллионов

Число пользователей национальной платформы MAX превысило 50 млн человек

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Число пользователей национальной платформы MAX превысило 50 миллионов, среднесуточный охват в октябре составил 19 миллионов человек, сообщили в пресс-службе платформы.

"В МАХ зарегистрировались 50 миллионов пользователей. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября - когда суточный охват превысил 22,5 миллиона пользователей", - говорится в сообщении.

Так, с момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, позвонили 842 миллиона раз и записали более 25 миллионов видеокружков, а число групповых чатов достигло 7,6 миллиона.
Число каналов в МАХ превысило 13 тысяч. Новыми авторами платформы стали певица Жасмин, актер Никита Панфилов, оперный певец и композитор Илья Ушуллу, а также блогер-путешественник Максим Кудряшов.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы МАХ, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
 
