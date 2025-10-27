https://1prime.ru/20251027/mayning-863963949.html
В Ленинградской области выявили нелегальную майнинг-ферму
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Нелегальная майнинг-ферма, похитившая электроэнергии на миллиард рублей, работала в Ленинградской области, правоохранителями задержаны шесть подозреваемых по делу о превышении полномочий, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Правоохранителями предварительно установлено, что должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с майнерами. Отмечается, что злоумышленники воспользовались своим служебным положением и предоставили разрешения на установку оснащения для получения криптовалюты на территории двух тяговых подстанций, в итоге похищено более 80 миллионов киловатт электроэнергии. Также, по предварительным подсчетам, сумма причиненного ущерба превышает миллиард рублей. "Свыше миллиарда рублей – такова сумма ущерба, по предварительной оценке, причиненного в результате работы нелегальной майнинг-фермы. Её деятельность пресекли мои коллеги из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она добавила, что полицейскими задержаны шесть подозреваемых, у них были изъяты компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты, документы и денежные средства в сумме более семи миллионов рублей, а также оборудование для майнинга. "Следователем территориального подразделения полиции в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ. Два фигуранта заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - уточнила Волк.
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Нелегальная майнинг-ферма, похитившая электроэнергии на миллиард рублей, работала в Ленинградской области, правоохранителями задержаны шесть подозреваемых по делу о превышении полномочий, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Правоохранителями предварительно установлено, что должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с майнерами. Отмечается, что злоумышленники воспользовались своим служебным положением и предоставили разрешения на установку оснащения для получения криптовалюты на территории двух тяговых подстанций, в итоге похищено более 80 миллионов киловатт электроэнергии. Также, по предварительным подсчетам, сумма причиненного ущерба превышает миллиард рублей.
"Свыше миллиарда рублей – такова сумма ущерба, по предварительной оценке, причиненного в результате работы нелегальной майнинг-фермы. Её деятельность пресекли мои коллеги из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России
на транспорте", - написала Волк в своем Telegram-канале
.
Она добавила, что полицейскими задержаны шесть подозреваемых, у них были изъяты компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты, документы и денежные средства в сумме более семи миллионов рублей, а также оборудование для майнинга.
"Следователем территориального подразделения полиции в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ
. Два фигуранта заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - уточнила Волк.
