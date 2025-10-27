https://1prime.ru/20251027/mayning-863963949.html

В Ленинградской области выявили нелегальную майнинг-ферму

В Ленинградской области выявили нелегальную майнинг-ферму - 27.10.2025, ПРАЙМ

В Ленинградской области выявили нелегальную майнинг-ферму

Нелегальная майнинг-ферма, похитившая электроэнергии на миллиард рублей, работала в Ленинградской области, правоохранителями задержаны шесть подозреваемых по... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T10:29+0300

2025-10-27T10:29+0300

2025-10-27T10:29+0300

криптовалюта

россия

общество

рф

ленинградская область

мвд

майнинг

незаконный майнинг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863963751_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_34ff01e17d635ef6ce07bcc710fac613.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Нелегальная майнинг-ферма, похитившая электроэнергии на миллиард рублей, работала в Ленинградской области, правоохранителями задержаны шесть подозреваемых по делу о превышении полномочий, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Правоохранителями предварительно установлено, что должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с майнерами. Отмечается, что злоумышленники воспользовались своим служебным положением и предоставили разрешения на установку оснащения для получения криптовалюты на территории двух тяговых подстанций, в итоге похищено более 80 миллионов киловатт электроэнергии. Также, по предварительным подсчетам, сумма причиненного ущерба превышает миллиард рублей. "Свыше миллиарда рублей – такова сумма ущерба, по предварительной оценке, причиненного в результате работы нелегальной майнинг-фермы. Её деятельность пресекли мои коллеги из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она добавила, что полицейскими задержаны шесть подозреваемых, у них были изъяты компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты, документы и денежные средства в сумме более семи миллионов рублей, а также оборудование для майнинга. "Следователем территориального подразделения полиции в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ. Два фигуранта заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - уточнила Волк.

https://1prime.ru/20251024/zakonotvorchestvo-863905018.html

https://1prime.ru/20250811/mayning-860553176.html

рф

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, ленинградская область, мвд, майнинг, незаконный майнинг