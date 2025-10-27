https://1prime.ru/20251027/mea-863987055.html

В МЭА рассказали, что произойдет в случае падения цен на СПГ

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Длительное снижение цен на сжиженный природный газ (СПГ) в мире способно ослабить интерес инвесторов к новым проектам по его производству и транспортировке, что в долгосрочной перспективе может привести к дефициту на рынке после 2030 года, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА) "Газ 2025. Анализ и прогнозы до 2030 года". "Пока в среднесрочной перспективе ожидается, что мировой газовый рынок будет озабочен поглощением следующей волны производства СПГ, длительный период снижения цен может снизить стимулы производителей к инвестированию в проекты по сжижению, а также в инфраструктуру для добычи и транспортировки газа. Учитывая длительные сроки реализации СПГ-проектов, это может привести к потенциальному ужесточению ситуации на мировых газовых рынках после 2030 года, особенно если спрос будет расти более высокими темпами", - говорится в докладе. При этом МЭА ожидает, что к 2030 году в мире появится около 300 миллиардов кубометров новых мощностей сжижения. В первую очередь этому будет способствовать строительство проектов в США и Катаре. Запуск новых мощностей сделает цены на СПГ более доступными - особенно для развивающихся импортных рынков, чувствительным к ценам, в первую очередь в Азии. "Следующая волна производства СПГ смягчит конкуренцию за поставки, которая усилилась в последние годы. Таким образом, азиатские импортеры, которые периодически вытеснялись с рынка из-за высоких спотовых цен на СПГ, будут импортировать больше", - прогнозирует агентство. К 2030 году валовый импорт СПГ на "незрелые" азиатские рынки может вырасти более чем на 125% в базовом сценарии по сравнению с 2024 годом.

газ, сша, катар, азия, мэа, энергетика