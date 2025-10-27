https://1prime.ru/20251027/med-863961378.html

Медь дорожает в ожидании сделки между США и Китаем

Медь дорожает в ожидании сделки между США и Китаем - 27.10.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает в ожидании сделки между США и Китаем

Стоимость меди открывает неделю ростом более чем на 1,5%, инвесторы ожидают дальнейшего развития торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные... | 27.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-27T09:25+0300

2025-10-27T09:25+0300

2025-10-27T09:25+0300

экономика

рынок

торги

китай

сша

скотт бессент

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/83558/95/835589555_0:278:3076:2008_1920x0_80_0_0_7ef1a1e705bd6fd2da74282aea861abb.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди открывает неделю ростом более чем на 1,5%, инвесторы ожидают дальнейшего развития торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.07 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex подскакивает в цене на 1,63%, до 5,0206 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,99%, до 10 962,5 доллара, алюминия - снижался на 0,12%, до 2 859 долларов, стоимость цинка - на 0,27%, до 3 025,5 доллара. Инвесторы следят за развитием торговых отношении крупного импортера и потребителя меди - Китая и США. В минувшие выходные прошли переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава американского минфина Скотт Бессент. В воскресенье Бессент заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая, также он сообщил, что Китай в свою очередь по результатам переговоров собирается на год отложить введение мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов.

https://1prime.ru/20251027/zoloto-863961057.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, сша, скотт бессент, comex