Медь дорожает в ожидании сделки между США и Китаем
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Стоимость меди открывает неделю ростом более чем на 1,5%, инвесторы ожидают дальнейшего развития торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.07 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex подскакивает в цене на 1,63%, до 5,0206 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,99%, до 10 962,5 доллара, алюминия - снижался на 0,12%, до 2 859 долларов, стоимость цинка - на 0,27%, до 3 025,5 доллара. Инвесторы следят за развитием торговых отношении крупного импортера и потребителя меди - Китая и США. В минувшие выходные прошли переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава американского минфина Скотт Бессент. В воскресенье Бессент заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая, также он сообщил, что Китай в свою очередь по результатам переговоров собирается на год отложить введение мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов.
